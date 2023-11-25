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翁媳關係｜新手媽坐月丈夫親自餵食飯　老爺1理由不滿刁難：剖腹生仔又唔痛

家事百科 12:27 2023/11/25

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新手媽坐月期間，丈夫親自餵食飯，老爺不滿出言刁難。

婆媳糾紛常有發生，但有時翁媳關係亦是一大難題。近日有新手媽媽抱怨，自己剖腹生產後坐月期間，丈夫一直對他無微不至，結果卻引來老爺不滿，對方更私下叮囑兒子不要太寵溺老婆，更講出1句話讓事主感到十分傷心。

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根據馬來西亞媒體《星洲網》報道，一名新手媽媽在Facebook群組發帖，透露自己早前剖腹生產，坐月期間獲丈夫悉心照顧，不過卻引來老爺不滿。

有天她抱著孩子，丈夫則在一旁喂她吃飯，過程被老爺看在眼內，隨後對方私下告訴丈夫，叮囑他不要太寵溺老婆，否則會被「踩在頭上」，老爺更直言「剖腹不會痛」。

幸好當時丈夫力挺妻子，並解釋她正抱著孩子，不方便吃飯，才會親手餵，更反問家父「餵自己妻子吃飯有錯嗎？又不是別人的妻子」，讓對方當場沉默。

該名新手媽媽表示，老爺的責備令她感到受傷，又透露由於丈夫在外地工作，孩子出生後的大小事都是她獨自處理，但在老爺眼中，卻是很平常的事，「所以就一直找我的麻煩」。

為此，她發文向網民求助，不少人都紛紛留言安慰她，亦有人表示只能多作忍讓，「要有耐心，只要丈夫站在我們身邊就足夠了」、「這樣的老爺太可怕了，幸運的是有一位很好的丈夫」。

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責任編輯：王明芳

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