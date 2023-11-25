新聞女王丨佘詩曼馬國明「寒戰式疊聲」對罵　黎姿大讚阿佘演Man姐有型

▲ 佘詩曼在《新聞女王》演Man姐獲一致讚好。

【新聞女王/台慶劇/佘詩曼/黎姿】由鍾澍佳任總監製，佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》，昨晚（11月24日）劇情講Man姐（佘詩曼飾）與梁景仁（佐治，馬國明飾）就茶果嶺「思覺大叔」持刀事件報道手法發生激烈爭論。

Man姐堅決反對嘩眾取寵兼要求fact check「思覺大叔」身上是否真手槍、並堅持新聞是「educate」而不是「entertain」觀眾。

之後，Man姐因Cathy（高海寧飾）採訪期間訊號受干擾，聯想到思覺大叔發狂可能與附近有高頻電波有關，即拉攏現場的家妍（李施嬅飾）聯手打造好新聞，勝出漂亮一仗。

新聞女王丨佘詩曼經歷無數角色人生 追求平凡簡單生活：我也是一個普通的女生

▲ 《新聞女王》Man姐與家妍聯手，二人主播Tone都獲得一面倒好評。

新聞女王丨主播Tone獲讚似方健儀

Man姐在「表演」前向佐治拋下的一句「等我教多你一次咩叫直播」成功先後熱爆內地及香港，昨晚討論區洗版式留言喪讚Man姐，並指阿佘榮膺視后無誤：「好寸好有型」、「動作語氣都好型」、「揸筆嗰下型到」、「佘詩曼型到癲」、「霸氣直播」、「阿佘一出現即刻壓到成個場」、「阿佘笑容都有霸氣」、「阿佘眼神好識做戲」、「全年所有劇無人同阿佘有得鬥」、「真心視后」。

此外，就連阿佘昔日《金枝慾孽》中好拍檔「玉瑩小主」黎姿，亦有在阿佘IG留言：「好型呀！我要睇」，足證小主也被阿佘成功圈粉。至於阿佘現任拍檔馬明則留言扮驚驚：「Man姐發火，非同小可」。

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新聞女王丨鍾澍佳爆阿佘外冷內熱

對於阿佘今晚再晒主播Tone，網民亦瘋狂留言讚好，不枉阿佘早於開劇前半年已為主播語調做定功課。

網民留言：「佢應該練咗好耐，真係報導得十足方健儀咁樣」、「佘詩做主播，瞌埋眼聽，幾可亂真」、「佘詩搣甩雞仔聲，壓低把聲同時做到高低起伏，配合語速改變，出嚟效果真係好似主播」。

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談到阿佘憑Man姐熱爆香港及內地，劇集總監製鍾澍佳受訪時坦言：「冇阿佘冇Man姐」，並大爆阿佘私下也是大姐大。

他表示：「佘詩曼對所有的演員，她都特別照顧，譬如她看到你今天咳嗽，明天就會給你帶藥水，她不會說太多話，但對你的關心是直接用行動表現出來，這一點已經是文慧心的特質了，外冷內熱。」

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