  • 23°C
香港時間 : 20231125日 (週六) 14:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞女王丨佘詩曼馬國明「寒戰式疊聲」對罵　黎姿大讚阿佘演Man姐有型

娛樂 11:54 2023/11/25

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下

佘詩曼在《新聞女王》演Man姐獲一致讚好。

【新聞女王/台慶劇/佘詩曼/黎姿】由鍾澍佳任總監製，佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》，昨晚（11月24日）劇情講Man姐（佘詩曼飾）與梁景仁（佐治，馬國明飾）就茶果嶺「思覺大叔」持刀事件報道手法發生激烈爭論。

Man姐堅決反對嘩眾取寵兼要求fact check「思覺大叔」身上是否真手槍、並堅持新聞是「educate」而不是「entertain」觀眾。

之後，Man姐因Cathy（高海寧飾）採訪期間訊號受干擾，聯想到思覺大叔發狂可能與附近有高頻電波有關，即拉攏現場的家妍（李施嬅飾）聯手打造好新聞，勝出漂亮一仗。

新聞女王丨佘詩曼經歷無數角色人生　追求平凡簡單生活：我也是一個普通的女生

《新聞女王》Man姐與家妍聯手，二人主播Tone都獲得一面倒好評。

新聞女王丨主播Tone獲讚似方健儀

Man姐在「表演」前向佐治拋下的一句「等我教多你一次咩叫直播」成功先後熱爆內地及香港，昨晚討論區洗版式留言喪讚Man姐，並指阿佘榮膺視后無誤：「好寸好有型」、「動作語氣都好型」、「揸筆嗰下型到」、「佘詩曼型到癲」、「霸氣直播」、「阿佘一出現即刻壓到成個場」、「阿佘笑容都有霸氣」、「阿佘眼神好識做戲」、「全年所有劇無人同阿佘有得鬥」、「真心視后」。

此外，就連阿佘昔日《金枝慾孽》中好拍檔「玉瑩小主」黎姿，亦有在阿佘IG留言：「好型呀！我要睇」，足證小主也被阿佘成功圈粉。至於阿佘現任拍檔馬明則留言扮驚驚：「Man姐發火，非同小可」。

點擊圖片放大
+6
+5

新聞女王丨鍾澍佳爆阿佘外冷內熱

對於阿佘今晚再晒主播Tone，網民亦瘋狂留言讚好，不枉阿佘早於開劇前半年已為主播語調做定功課。

網民留言：「佢應該練咗好耐，真係報導得十足方健儀咁樣」、「佘詩做主播，瞌埋眼聽，幾可亂真」、「佘詩搣甩雞仔聲，壓低把聲同時做到高低起伏，配合語速改變，出嚟效果真係好似主播」。

點擊圖片放大
+9
+8

 

 

談到阿佘憑Man姐熱爆香港及內地，劇集總監製鍾澍佳受訪時坦言：「冇阿佘冇Man姐」，並大爆阿佘私下也是大姐大。

他表示：「佘詩曼對所有的演員，她都特別照顧，譬如她看到你今天咳嗽，明天就會給你帶藥水，她不會說太多話，但對你的關心是直接用行動表現出來，這一點已經是文慧心的特質了，外冷內熱。」

最新影片推介：吳若希專訪

TOPick柴犬追星
香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

新聞女王丨佘詩曼大爆職場金句　霸氣Man姐：公司可以冇咗你架喇喎
13:40 2023/11/21
新聞女王丨佘詩曼大爆職場金句　霸氣Man姐：公司可以冇咗你架喇喎
新聞女王｜郭柏妍素顏演大學生夠脫俗　親解求學時A0原因：我十分宅【多圖】
12:00 2023/11/21
新聞女王｜郭柏妍素顏演大學生夠脫俗　親解求學時A0原因：我十分宅【多圖】
新聞女王丨還原現實版《新聞女王》揭八卦朋友多　李施嬅：職場上能有真心朋友嗎？
17:54 2023/11/23
新聞女王丨還原現實版《新聞女王》揭八卦朋友多　李施嬅：職場上能有真心朋友嗎？
新聞女王丨何依婷未受負評影響風騷玩Q&A　甜爆放閃：你拯救銀河系先娶到我【多圖】
12:46 2023/11/24
新聞女王丨何依婷未受負評影響風騷玩Q&A　甜爆放閃：你拯救銀河系先娶到我【多圖】
新聞女王丨明珠台主播鄧詩穎離巢成《新聞女王》現實版？　網民推測疑與人氣主播不和
12:34 2023/11/24
新聞女王丨明珠台主播鄧詩穎離巢成《新聞女王》現實版？　網民推測疑與人氣主播不和

你可能感興趣

新聞女王丨佘詩曼大爆職場金句　霸氣Man姐：公司可以冇咗你架喇喎
13:40 2023/11/21
新聞女王丨佘詩曼大爆職場金句　霸氣Man姐：公司可以冇咗你架喇喎
新聞女王｜郭柏妍素顏演大學生夠脫俗　親解求學時A0原因：我十分宅【多圖】
12:00 2023/11/21
新聞女王｜郭柏妍素顏演大學生夠脫俗　親解求學時A0原因：我十分宅【多圖】
新聞女王丨還原現實版《新聞女王》揭八卦朋友多　李施嬅：職場上能有真心朋友嗎？
17:54 2023/11/23
新聞女王丨還原現實版《新聞女王》揭八卦朋友多　李施嬅：職場上能有真心朋友嗎？
佘詩曼 娛樂人物職業 演員 黎姿 新聞女王 方健儀 主播 TVB 監製 網絡熱話

最高瀏覽

靈異事件︱新屋頻傳詭異咳嗽聲　女屋主執行李心肌梗塞猝逝揭恐怖巧合
靈異事件︱新屋頻傳詭異咳嗽聲　女屋主執行李心肌梗塞猝逝揭恐怖巧合
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
急症室最長等候時間（11月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月25日 時間12:05）