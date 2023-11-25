【區選2023】曾國衞料區選後一至兩日公布委任名單　不會委任區選落敗者

▲ 曾國衞預計約12月11、12日會公布委任區議員名單。（資料圖片）

區議會選舉12月10日舉行，政制及內地事務局局長曾國衞預計約12月11或12日會公布委任區議員名單，又首次表明不會「兜底」委任這次區選落敗的候選人。

新一屆區議會組成，由委任、地區委員會界別選舉和直選比例約為「442」，即委任議員有179席，地區委員會有176席，直選則有88席，另加27名當然議員，總數為470名。

曾國衞今日在一個電視台節目表示，局方一方面正進行選舉活動，另一方面，正物色委任的區議員，雙線進行中，「所以這時候我們不會考慮那些正競選的區議員(候選人)，我們不知道誰人當選或落敗，所以我們不會考慮那班參選中的區議員(候選人)。」

他又預告，未來約兩星期仍有多項與市民互動的宣傳活動，亦已邀請各界名人拍攝短片，呼籲市民當日踴躍投票。

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責任編輯：區綽彥