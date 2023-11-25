靚聲歌后丨呂珊外地登台險遇恐襲事件　提早赴美逃過一劫：回想起來才知驚

▲ 呂珊到外地登台險遇恐襲事件

外國不時汽車爆炸等恐襲事故，有靚聲歌后之稱的呂珊早前於美加登台，期間她險遇爆炸意外，幸而逃過一劫。

呂珊11月21日由尼亞加拉大瀑布彩虹橋進入美國國境，翌日早上起床後即知悉發生過汽車爆炸事件，她憶述當時透過玻璃窗看到酒店外泊滿警車，其後更將她留宿的區域包圍起來。

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▲ 美國登台時，呂珊險遇自殺式汽車爆炸事件。

落車地點正是事發位置

呂珊表示：「當時我並不知道發生甚麼事，落去酒店大堂後也發現有很多FBI，他們攔住所有出入的人問話。」

她返酒店房後即時收看電視新聞，就知道邊境大樓發生自殺式汽車爆炸，爆炸地點正是她下車的位置。

呂珊續說事件發生至今己很久，感覺上現場情況已舒緩了不少，但由於公路仍然癱瘓，擔心某些樂隊成員未必能如期到達，怕會影響其演唱。

▲ 當地新聞報導事故。

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提早抵埗反逃過一劫？

據呂珊經理人所指，當日原打算於多倫多休息一晚才起行，最終決定直接飛往美國才休息，否認或會遇上炸彈事故，可說逃過一劫。

呂珊說：「我現在是安全的，大家不用擔心，不過當時真的很突然，現在回想起來才知道驚，幸好逃過一刧！」

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