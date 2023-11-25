  • 23°C
香港時間 : 20231125日 (週六) 14:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【授勳2023】授勳典禮今舉行　5人獲頒大紫荊勳章　鑽石山救人廚師獲英勇勳章

政治 13:15 2023/11/25

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下

酒樓廚師何兆輝獲銅英勇勳章。（政府新聞網影片截圖）

政府今日（25日）在禮賓府舉行本年度授勳典禮，由特首李家超頒授勳銜予受勳人士，今年獲頒授勳銜及嘉獎共有403人，其中獲頒最高榮譽大紫荊勳章有5人，分別是身兼行會成員的商界議員林健鋒、工聯會榮譽會長林淑儀、港協暨奧委會會長霍震霆、理工大學前校長潘宗光、中國書協香港分會主席施子清；而在荷里活廣場襲擊兇殺案中，見義勇為、阻止疑兇繼續襲擊他人的酒樓廚師何兆輝，則獲銅英勇勳章。

點擊圖片放大
+4
+3

今年獲頒授勳銜及嘉獎共有403人，當中10人獲頒金紫荊星章、28人獲銀紫荊星章、41人獲銅紫荊星章，2人獲銀英勇勳章；3人獲銅英勇勳章、15人獲紀律部隊及廉政公署卓越獎章、46人獲紀律部隊及廉政公署榮譽獎章、90人獲榮譽勳章。另有75人獲頒行政長官社區服務獎狀，88人獲頒行政長官公共服務獎狀。

10位金紫荊星章得主，來自不同領域和界別，包括城市大學校董會前主席胡曉明、研究資助局主席黃玉山、教育統籌委員會前主席雷添良、立法會議員易志明等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【國情班】副局、政助轉往南京考察　參觀智能軌道快運系統等
20:47 2023/11/24
【國情班】副局、政助轉往南京考察　參觀智能軌道快運系統等
【人文科】蔡若蓮：9成課程內容是常識科原有　局方會為教師提供培訓
今日 11:06
【人文科】蔡若蓮：9成課程內容是常識科原有　局方會為教師提供培訓
【區選2023】曾國衞料區選後一至兩日公布委任名單　不會委任區選落敗者
今日 12:30
【區選2023】曾國衞料區選後一至兩日公布委任名單　不會委任區選落敗者

你可能感興趣

【國情班】副局、政助轉往南京考察　參觀智能軌道快運系統等
20:47 2023/11/24
【國情班】副局、政助轉往南京考察　參觀智能軌道快運系統等
【人文科】蔡若蓮：9成課程內容是常識科原有　局方會為教師提供培訓
今日 11:06
【人文科】蔡若蓮：9成課程內容是常識科原有　局方會為教師提供培訓
【區選2023】曾國衞料區選後一至兩日公布委任名單　不會委任區選落敗者
今日 12:30
【區選2023】曾國衞料區選後一至兩日公布委任名單　不會委任區選落敗者
政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

靈異事件︱新屋頻傳詭異咳嗽聲　女屋主執行李心肌梗塞猝逝揭恐怖巧合
靈異事件︱新屋頻傳詭異咳嗽聲　女屋主執行李心肌梗塞猝逝揭恐怖巧合
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
急症室最長等候時間（11月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月25日 時間12:05）