【授勳2023】授勳典禮今舉行　5人獲頒大紫荊勳章　鑽石山救人廚師獲英勇勳章

▲ 酒樓廚師何兆輝獲銅英勇勳章。（政府新聞網影片截圖）

政府今日（25日）在禮賓府舉行本年度授勳典禮，由特首李家超頒授勳銜予受勳人士，今年獲頒授勳銜及嘉獎共有403人，其中獲頒最高榮譽大紫荊勳章有5人，分別是身兼行會成員的商界議員林健鋒、工聯會榮譽會長林淑儀、港協暨奧委會會長霍震霆、理工大學前校長潘宗光、中國書協香港分會主席施子清；而在荷里活廣場襲擊兇殺案中，見義勇為、阻止疑兇繼續襲擊他人的酒樓廚師何兆輝，則獲銅英勇勳章。

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今年獲頒授勳銜及嘉獎共有403人，當中10人獲頒金紫荊星章、28人獲銀紫荊星章、41人獲銅紫荊星章，2人獲銀英勇勳章；3人獲銅英勇勳章、15人獲紀律部隊及廉政公署卓越獎章、46人獲紀律部隊及廉政公署榮譽獎章、90人獲榮譽勳章。另有75人獲頒行政長官社區服務獎狀，88人獲頒行政長官公共服務獎狀。

10位金紫荊星章得主，來自不同領域和界別，包括城市大學校董會前主席胡曉明、研究資助局主席黃玉山、教育統籌委員會前主席雷添良、立法會議員易志明等。

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責任編輯：區綽彥