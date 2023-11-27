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至死不渝｜忘記太太表達歉意「很面熟」 失智老翁被太太攙扶回家背影令人動容

家事百科 11:19 2023/11/27

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 丈夫患失智症，但妻子卻不離不棄，這份感情真的令人感動。台中有位老翁因患上失智症，離家後不懂返家的路，後被警方帶返警署，警員利用人臉辨識系統查到他的身分，並通知太太來接他回家。男子見到妻子時表示︰「很面熟！但不知道她是誰。」妻子攙扶老公返家，不離不棄的背影令人動容。

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根據台灣傳媒報道，台中市75歲黃姓男子，患上失智症多年，日前晚上他離家外出，但一出了門就忘了為何出門，想返家又忘了路，於是在離家400公尺的地方徘徊，台中市警察局第三分局正義派出所警員稱，晚間10點多接報，仁義街有名迷路男子在街頭徘徊，有巿民熱心詢問，但男子不記得自己身份，惟有讓他在路邊休息，等警方到場。

利用人臉識別查證身分

警員到場後詢問男子，他指想出門辦事，但剛下樓就忘記要辦甚麼事，但又記不起返家的路，連自己的姓名也想不起來，頻頻致歉說︰「對不起，我很慚愧，我記不得了！」由於黃男身上沒帶證件，警員於是帶他返警署，透過人臉識別系統，終於順利查到他的身分。

警員通知黃男的太太來接他，黃妻到來時，員警問他︰「這個人你認識嗎？」豈料黃男連妻子都不認得，只說︰「她很面熟！但我想不起來她是誰。」黃妻卻神情淡定表示︰

他這樣好幾年了，好險沒走遠。

黃妻指，老公失智多年，已忘記家人是誰，只要獨自外去就不懂返家，以往沒有失蹤紀錄，但事發當日黃妻因忙着工作，沒發現他獨自出門，她非常感激警員找到他，最後妻子攙扶老公返家，兩老相依的背影令人感動。

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