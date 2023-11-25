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亞洲超星團丨 C君指冼靖峰脫胎換骨　Rain讚趙天翼：終於來了一個天才

娛樂 13:13 2023/11/25

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《亞洲超星團》冼靖峰

TVB全新偶像選秀節目《亞洲超星團》今晚（11月25日）首播，65位超星練習生第一次舞台考驗，每位練習生的初舞台總票數由「初印象星動值」＋「初舞台星級票數」相加而成，「初印象星動值」經由觀眾事前投選產生。

「初舞台星級票數」分三個星級，由超星召集人、總製作人和導師經商議後評定；不同的星級代表不同的票數：一等星20,000票、二等星10,000票以及三等星0票。

首集《亞洲超星團》出場名單如下：三人組合TRAINEE18的白子奕、楊傳卓和吳玄曄、三人組合ENONE的張勝希、譚奕天和林展爍、三人組合恭喜發財的金東彬、黃昇大和蔡鑫、Solo演出的趙天翼、六人組合BOYHOOD的江信熹、陳鑫昊、郭殿甲、梁詩煜、汪穆清和尹俊嵐、五人組合破殼組的冼靖峰、文佐匡、余宗遙、徐源坤和朱永強，其中破殼組共有三名香港代表練習生。

亞洲超星團｜限定偶像男團選秀11月25日首播　冼靖峰殺入人氣排名前七

《亞洲超星團》「初舞台星級票數」分三個星級。

亞洲超星團丨Archie：要相信自己

「破殼組」由三位香港代表冼靖峰（Archie）、文佐匡、余宗遙（Dez），加上兩位內地代表徐源坤和朱永強組合而成。

「破殼組」一出場即玩A Cappella大晒靚聲，將全場氣氛拉高，以白色和粉紅色Tone戰衣上陣的五子跳唱韓團EXO的《節奏（Tempo）》。

Archie、Dez賽前笑言當練習生的時長為零、對跳舞一竅不通，Archie說：「呢首歌係我第一次以男團身份去做唱跳表演，我同自己講點都得、要相信自己，咁就可以放手一搏！」

《亞洲超星團》超星總製作人的Rain。

最終五子順利完成演出，擔任超星總製作人的Rain直指，二人舞蹈方面仍需努力，但亦有點名讚冼靖峰：「你的聲音特別好聽。」

負責當超星導師的C君亦說：「我覺得最難得係Archie，以我認識嘅佢，簡直可以用弱不禁風4個字形容，平時篤下佢都會跌低，但今日我覺得佢係攞咗120%嘅努力出嚟，相當熱血。」Archie在Solo演出中還會大晒靚聲獻唱《那個男人》，值得期待。

《亞洲超星團》14歲的趙天翼

亞洲超星團丨14歲趙天翼成焦點

全晚其中一個大亮點，是踏上初舞台時只有14歲的趙天翼。雖然天翼年紀輕輕，但精通多種樂器包括Keyboard、Bass、結他、爵士鼓、Saxophone和Talk Box等，更屈機的是他連跳舞都相當了得。

天翼在初舞台表演大玩One-Man Band獻唱《Old New》，在台上大晒冷玩齊晒唱歌、Rap、跳舞、彈琴和Talk Box，技驚四座。

Rain大讚之餘，更搞笑對天翼有興趣：「終於來了一個天才，其實我們想要的就是這樣的！你簽公司了嗎？沒有簽是吧，一會兒結束之後我們聊一下！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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