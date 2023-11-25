Roadshow主持︱梁慧恩全職湊女淡出幕前10年　自爆曾患產後抑鬱住過精神科病房【附產後抑鬱症狀】

▲ 前Roadshow主持梁慧恩全職湊女淡出幕前10年，自爆曾患產後抑鬱住過精神科病房。

梁慧恩（Viann）曾因主持巴士上的Roadshow節目走紅，之後在亞視擔任節目主持，參演過多部電影，還出過唱片、寫專欄、出書，是全能藝人。不過婚後她淡出娛圈，蟄伏逾10年的她，近日開設個人Youtube頻道，透露自己生女後患上產後抑鬱，更住過公立醫院的精神科病房，過去10年看過11個精神科醫生，不過，靠着對女兒的愛，她終於重生過來，更分享自己的經歷，引起大眾對情緒病等健康問題的關注。

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開設頻道分享情緒病經歷

Viann最近在Youtube開設個人頻道《恩恩向榮》，她介紹這個頻道時表示「主要講情緒」，她有感近年香港人受情緒困擾十分嚴重，她亦是其中一個，更自爆女兒出生後患上產後抑鬱︰

被人捉咗去睇精神科醫生，可以大膽同大家講，我係第一個公眾人物，住過公立醫院嘅精神科病房，過去10年睇過11個精神科醫生，當然見我可以出返嚟同大家講嘢，講嘢又咁流暢，我係屬於輕微嗰啲，其實就好似傷風感冒咁，不同係一個長期啲嘅病啫。

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女兒長大想找回人生的目標

Viann指因為全職湊女，消失幕前10年，直至女兒長大，有自己的世界和朋友，她便開始嘗試不同工作，想找回人生的目標，最後都覺得自己喜歡做幕前，於是先從做Youtube開始，她說因為多年做全職媽媽，難免與潮流脫節︰「我係老土到喺舊年先知有MIRROR呢個男團」，但她憑自身的經歷及訪問其他醫生，希望幫到其他人解決情緒或失眠等問題。

Viann一直非常勤力，她畢業於理工大學物理治療，成為註冊物理治療師，曾到北京電影學院修讀一年，及後經Roadshow而加入娛樂圈。成為藝人後繼續進修，09年成為香港中文大學地球系科學系碩士生，兩年後以優異成績畢業，被列入當屆的中文大學社會科學院院長榮譽錄。

2012年，她與「百憶工廈大王」楊松耀外孫林忠澤結婚，婚後淡出娛樂圈，並再重返校園成為博士研究生，主要研究海洋生態及保育工作，及後因專心湊女而停學。

拆解產後抑鬱8大症狀

TOPick曾訪問精神科專科醫生何浩賢，講解產後抑鬱的高危因素、常見症狀等，何醫生指，半數婦女在產前已有抑鬱症狀。

何醫生表示，產後抑鬱症的症狀與抑鬱症定義上相同，前者是在產後6星期至1年內出現：「婦女生育後因賀爾蒙的改變，加上照顧BB如餵夜奶，日常操勞，會令情緒容易出問題。」而家庭成員有情緒病、本身性格容易焦慮悲觀、家庭壓力如家暴、單親、缺乏支援，也是產後抑鬱一些高危因素。

產後抑鬱症狀分輕、中及重度，輕症患者會常感不開心，勉強仍可湊到小朋友；嚴重的可出現幻覺、想輕生甚至殺死BB。根據數字，13%至19%的準媽媽有機會患上產後抑鬱。

50%產前已見端倪

何醫生指，半數婦女在產前已有抑鬱症狀，如家人發現孕婦在妊娠期已有情緒低落，需密切留意，並加強支援，紓解她的壓力和焦慮。

他又舉例，曾有媽媽向他形容，生完BB後好像失戀一樣，丈夫只關心BB。準媽媽未能一時適應角色轉變，這時最需要是關心和聆聽。當她講出內心感受時，家人不要加插太多意見，可以對她說：「知道你近來湊BB比較辛苦！」，讓媽媽感到有人明瞭，內心會舒服些。

以下是衛生署列出產後抑鬱的8大主要病症：

大部分時間情緒持續低落，例如感到沮喪、憂愁，無故哭泣或欲哭無淚

對以往有興趣的事物失去興趣，甚至對孩子也失去興趣

食慾不振

失眠或早醒

經常感到疲倦及缺乏活力

難以集中精神及作出決定

自責內疚，感到一無是處和絕望

過分焦慮、煩躁不安

如以上情況持續多於兩星期，並明顯影響日常生活，便應及早尋求協助。

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責任編輯：王明芳