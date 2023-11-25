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烏蠅入肚︱男子照大腸鏡驚見生猛烏蠅腸内亂爬　醫生揭成因：菜沒洗乾淨

食用安全 14:05 2023/11/25

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男子照大腸鏡驚見生猛烏蠅腸内亂爬！醫生揭成因：菜沒洗乾淨。

好恐怖！《美國胃腸病學雜誌》（The American Journal of Gastroenterology）刊登一則罕見病例,一名男子接受大腸鏡檢查時，驚見腸道內有一直完整的生猛烏蠅，連醫生都被當場嚇壞。而醫生判定成因或許是男子進食前沒把食材清洗乾淨，吃下蟲卵所致。

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據英國《每日郵報》報道，一名來自密蘇里州的63歲男子，在今年初接受大腸癌篩檢，醫生照腸鏡時發現其橫結腸部位有一隻完整的烏蠅，且仍是存活狀態。男子堅稱，自己嚴格遵守檢查的進食規定，在24小時前只喝水，沒有察覺到肚内有異，也不知道昆蟲是如何進入體內的。但他補充指，在更早之前，曾吃了幾塊披薩和生菜。

對此，醫生判斷，患者可能是吃生菜前沒把菜洗乾淨，而令殘留在生菜中的烏蠅幼蟲或卵被吃下肚，並在其腸道內孵化成蛹，最後長成一隻成年烏蠅，並在體內存活。

醫生籲：進食前務必清洗乾淨食材

醫生分享案例表示，「完整的蒼蠅如何到達橫結腸，這仍然是一個謎」，指蒼蠅及其幼蟲會感染人類腸道，出現醫學上稱為腸蠅蛆病的病症，當食用含有蠅卵和幼蟲的食物時就會發生這種情況。但在極少數情況下，它們可以在胃酸中存活下來，甚至感染腸道、生長，並可能突變為成年昆蟲。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 則表示，有些受感染的患者沒有任何症狀，但部分患者會出現腹痛、嘔吐和腹瀉症狀。CDC提醒，蛆蟲在較溫暖的月份繁殖量大，民眾有較高機率會把蛆蟲吃下肚，故進食前務必要將食材清洗乾淨。

正確洗菜方法

歐羅有機農場負責人黃如榮曾接受TOPick訪問時表示，本港較為多人吃的菜如白菜仔、菜心、芥蘭、生菜、椰菜花及西蘭花，都最易有菜蟲。一般菜蟲通常在菜葉、莖中間及背面出現，市民在購買時不難發現。不過，由於生菜的菜葉呈層狀，故易藏蟲及難以察覺，洗菜時最好先撕開，再用水洗沖。

護理師譚敦慈建議，水果要和水果一起洗，蔬菜要和蔬菜一起洗，並教大家清洗以下4類蔬菜：

  • 洗椰菜：切開一半後，剝鬆菜葉，就可讓水流進去。第1次、第2次清洗時，盛滿水後，簡單涮洗蔬菜。第3次則把蔬菜浸泡流動水中，水流不必太大，浸泡約12至15分鐘，讓農藥慢慢流出來。
  • 三色椒：蒂頭較易殘留農藥，用軟毛刷或洗臉刷刷乾淨蒂頭。
  • 粟米：摘除葉子後，用軟毛刷刷洗即可。
  • 西蘭花：可以整棵清洗，在水裡提起，再放進水裡，「上下動一動」，讓水流進去，洗走污垢和菜蟲。不建議切菜後才洗，因為這類蔬菜含水溶性維他命，有研究指切菜後放置15分鐘，容易令營養流失。

 

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同場加映：15款最少農藥殘留的蔬果名單

浸會大學香港有機資源中心一項檢測發現，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），長期攝入除害劑，可致急性中毒，損害身體各器官。部分除害劑被人體吸入，可導致呼吸困難。有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。點擊看15款最少農藥殘留的蔬果名單：

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責任編輯：羅嘉欣

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