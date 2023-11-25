新聞女王丨陳楨怡大騷逆天長腿　Celina感激同場拍檔高海寧超暖心【多圖】

▲ 陳楨怡在《新聞女王》演技大躍進。

TVB台慶劇《新聞女王》在昨晚（11月24日）劇情內，「思覺大叔」（李國麟飾）及其女兒莎莎（陳楨怡飾）雖然出場不多，兩人均甚有發揮。

在《新聞女王》演繹精神病漢入木三分、眼神姿態俱甚是像真的李國麟，獲留言大讚真演技：「今集國麟哥好亮眼，幾場戲突顯功力」、「呢啲真係真演技」。

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▲ 《新聞女王》李國麟與陳楨怡。

陳楨怡騷逆天長腿

至於仍是新人的港姐陳楨怡（Celina），短短數幕便玩勻飛車、喪跑、崩潰爆喊及被挾持等，其中一幕與高海寧在山上狂奔，還大晒牛奶肌及逆天長腿，獲網民大讚「驚艷」、靚女兼演技躍進：「陳楨怡今年做得好唔錯，廉政狙擊同王浩信一pair都好感人」、「陳楨怡幾靚，演技幾自然」，她與李國麟的父女情亦獲讚感動。

對於喜獲正評，楨怡坦言開心：「今次角色出現時間唔長、但好大挑戰，因為情緒起伏大，全部場口都好激動。」楨怡又感激李國麟幫忙入戲：「佢好有經驗，好快令我相信佢係我爸爸。其實我一入屋見到佢拎住刀，已經忍唔住喊。」

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談到被李國麟以刀子抵住條頸，楨怡笑言由於刀子有一定危險性，所以李國麟才比她更害怕：「麟哥驚真係整到我，但鏡頭又要影到佢『厄』落去先至真實，又要配合好多嘢，所以大家拍時都好緊張，個場戲其實拍到出晒汗。」

陳楨怡又爆高海寧超暖心：「除咗畀好多意見我，佢每次開早佢都會問我要唔要咖啡。」談到護膚心得，楨怡坦言都是保濕及飲食清淡為主：「每次化完厚妝都一定用泥mask清潔同保濕，食嘢就非常清淡，盡量所有嘢白烚，同埋keep住做運動，喺橫店唔使開工我都會做gym。」

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入行即爆桃色醜聞

現年26歲陳楨怡，在2020年參加香港小姐競選奪亞軍之後入行當藝人，同屆冠軍為謝嘉怡、季軍為郭柏妍。

樣子漂亮兼擁有一對長腿的陳楨怡本應有大量演出機會，可是被她曾爆背男友搭上西貢地主之子兼前歌手周子揚，與對方發展地下情達一年半，實行「一拖二」。

而周子揚接連向傳媒稱與Celina為真愛、女方不公開關係，不過再有「爆料人」公開約會合照、短訊截圖，其後更指Celina為煙民，再於剛過去的情人節大揭女方「升呢」於TVB「一拖七」。

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拜師學劍取得住績

之後，又有人爆料指，Celina在英國留學時已是風頭人物，加上喜歡夜蒲，常放學後便去夜店耍樂，喜歡四處「收兵」。不過她已否認有夜蒲，表示只是校內正常社交。

同時，陳楨怡也努力洗底，不時在其個人騷滑水和打網球，而且更自我增值拜師學劍術，並在今年8月參加武術公開賽獲劍術及對打長槍項目連奪兩面金牌，成績驕人。

當時，陳楨怡在個人社交平台上載拿獎牌的相片，並寫：

十八屆香港國際武術節終於結束了，很滿足下半年set比自已學劍術和參加比賽的目標達成了。 多謝師父鼓勵我學劍同參加比賽，如果唔係我唔會有呢個勇氣！ 多謝師兄同我密集式訓練，超有耐性教我每一個動作。一分鐘嘅套路雖然好似好短，但啲細節位真係練左好耐，係我練到膝頭瘀到想放棄的時候，你仍然一直鼓勵我堅持到底 終於明台上一分鐘台下十年功🙈

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