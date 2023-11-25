TVB裁員｜據報TVB無綫最快下周裁員 調整頻譜涉85台「財經體育資訊台」 娛樂 14:39 2023/11/25 分享： 分享： 熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下 ▲ 據報TVB最快下周裁員。（經濟日報圖片） 據本地傳媒報道，無綫電視（TVB）最快下周裁員，當中涉第85台「無綫財經體育資訊台」多名台前及幕後員工。據報道，有知情人士指，85台「無綫財經體育資訊台」將裁減一半員工，負責地產節目組別裁兩人，當中涉及約數十人，部分85台原有節目將獲保留，改於84台明珠台或82台J2播。另外有知情人士透露，個別人士已收裁員通知，預料下周起派信，當中包括負責85台的導演及剪片等。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 新聞女王丨何依婷再晒華麗婚照 換白色晚裝仙氣十足 15:26 2023/11/23 新聞女王丨何依婷再晒華麗婚照 換白色晚裝仙氣十足 新聞女王劇透丨第5集劇情預告 慧心家妍合力查出精神病漢發狂原因 21:01 2023/11/23 新聞女王劇透丨第5集劇情預告 慧心家妍合力查出精神病漢發狂原因 新聞女王丨佘詩曼經歷無數角色人生 追求平凡簡單生活：我也是一個普通的女生 11:05 2023/11/24 新聞女王丨佘詩曼經歷無數角色人生 追求平凡簡單生活：我也是一個普通的女生 新聞女王丨明珠台主播鄧詩穎離巢成《新聞女王》現實版？ 網民推測疑與人氣主播不和 12:34 2023/11/24 新聞女王丨明珠台主播鄧詩穎離巢成《新聞女王》現實版？ 網民推測疑與人氣主播不和 新聞女王丨何依婷未受負評影響風騷玩Q&A 甜爆放閃：你拯救銀河系先娶到我【多圖】 12:46 2023/11/24 新聞女王丨何依婷未受負評影響風騷玩Q&A 甜爆放閃：你拯救銀河系先娶到我【多圖】 你可能感興趣 新聞女王丨何依婷再晒華麗婚照 換白色晚裝仙氣十足 15:26 2023/11/23 新聞女王丨何依婷再晒華麗婚照 換白色晚裝仙氣十足 新聞女王劇透丨第5集劇情預告 慧心家妍合力查出精神病漢發狂原因 21:01 2023/11/23 新聞女王劇透丨第5集劇情預告 慧心家妍合力查出精神病漢發狂原因 新聞女王丨佘詩曼經歷無數角色人生 追求平凡簡單生活：我也是一個普通的女生 11:05 2023/11/24 新聞女王丨佘詩曼經歷無數角色人生 追求平凡簡單生活：我也是一個普通的女生 TVB 網絡熱話