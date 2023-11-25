TVB裁員｜據報TVB無綫最快下周裁員　調整頻譜涉85台「財經體育資訊台」

▲ 據報TVB最快下周裁員。（經濟日報圖片）

據本地傳媒報道，無綫電視（TVB）最快下周裁員，當中涉第85台「無綫財經體育資訊台」多名台前及幕後員工。

據報道，有知情人士指，85台「無綫財經體育資訊台」將裁減一半員工，負責地產節目組別裁兩人，當中涉及約數十人，部分85台原有節目將獲保留，改於84台明珠台或82台J2播。

另外有知情人士透露，個別人士已收裁員通知，預料下周起派信，當中包括負責85台的導演及剪片等。