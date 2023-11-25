牙周病︱刷牙後不宜立即嗽口？　牙醫總結5大錯誤刷牙習慣

▲ 牙周病影響心腦健康，牙醫揭刷牙「5習慣」超錯，狂漱口也NG。

牙周病是僅次於蛀牙的第二大口腔疾病，是世界上第11大常見病，30歲以上成年人患病比例超過47%，65歲以上人士之中，有64%患中度或重度牙周病。英國廣播公司BBC曾報道指，口腔健康的影響遠遠超出口腔的範圍，由大腦到心臟，由腦退化症、糖尿病和心血管病，都可能有關連。

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想要保護牙齒健康，便要養成正確的刷牙習慣。台灣牙醫生歐凱捷在Facebook專頁發文，提醒有5大錯誤刷牙習慣，其中包括刷牙時間、力度、手勢等，若做錯可能惡化牙齒問題：

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同場加映：衞生署教刷牙5步驟

根據衞生署資料顯示，牙菌膜積聚可引致蛀牙及牙周病，刷牙能清除牙齒表面的牙菌膜，以預防牙周病。由於牙菌膜容易積聚在牙齦（牙肉）邊緣的齦溝內，因此刷牙時要把牙刷斜放在這位置。

衞生署提醒，必須有次序地刷牙，正確步驟如下：

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內容獲「歐凱捷 Dr.Ou 牙醫Club」授權轉載。

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責任編輯：張沛