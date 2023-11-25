  • 22°C
香港時間 : 20231125日 (週六) 17:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肺炎支原體︱病毒肆虐兒科醫生爸爸憂傳染女兒　獨自坐露台食飯畫面惹心酸

育兒資訊 16:29 2023/11/25

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下

內地呼吸道疾病肆虐，兒科醫生爸爸憂傳染女兒，獨自坐露台食飯畫面惹心酸。（網上影片截圖/AFP圖片）

內地近日大規模爆發「支原體肺炎」，各地兒科醫院逼爆，前線醫護人員壓力大增。河南省一位媽媽近日分享片段，指丈夫是一名兒科醫生，為了避免將病毒傳染給女兒，他下班後獨自在露台吃飯，畫面令人心酸。

最新影片：

TOPick一分鐘
一人一花丨幼兒園小學生一人一花計劃 5大種植萬壽菊貼士

根據內地傳媒報道，河南省漯河市一位媽媽拍下丈夫獨自坐在露台吃飯的畫面。她透露，丈夫是一名兒科醫生，近日工作壓力很大，每天要面對大量患者，因為同時兼顧醫生和爸爸的身份，他不但要保護自己免受傳染，也要保障家中女兒的健康，因此下班後戴著口罩走露台用膳，減少與家人接觸，降低感染風險。

片中可見，該名醫生爸爸坐在露台的角落，拿著簡單的飯菜，獨自一人吃飯。片段在網絡上廣傳，不少人都留言向醫護人員致敬，「辛苦了」、「是個好醫生也是個好爸爸」、「醫護人員承擔了太多，給他們點讚」。

醫生爸爸為免傳染女兒嗎，獨自坐在露台吃飯。（網上影片截圖）

多地兒科醫院逼爆

內地自上月開始爆發兒童肺炎支原體至今未有緩和跡象，如今進入秋冬季令到兒童呼吸道傳染病達到高峰，出現細菌、支原體、病毒三者的「混合感染」情況，多地的醫院兒科門診求診者數量激增，情況嚴峻。

河南中醫藥大學第一附屬醫院兒科副主任醫生周榮易指出，其兒科門診現在每日平均求診數已達3000人，一星期接近2萬人次，形勢十分緊張。周醫師表示，病患中有6成是兒童呼吸系統疾病，他們的病症多為肺炎及咳嗽，

目前已出現流感與支原體交叉感染情況，部分孩子幾天後出現肺炎。

周榮易叮囑家長們要做好預防的準備，除了勤洗手及戴口罩，也要注意飲食清淡，也盡量不要去人多稠密的地方，以減低患病機會。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

RSV病毒丨內地爆呼吸道合胞病毒　傳染力為流感2.5倍2歲或以下易現重症
今日 10:59
RSV病毒丨內地爆呼吸道合胞病毒　傳染力為流感2.5倍2歲或以下易現重症
肺炎支原體︱內地爆發肺炎支原體單日67宗兒童洗肺　7歲男童濃痰塞滿肺4症狀要留意
16:57 2023/11/16
肺炎支原體︱內地爆發肺炎支原體單日67宗兒童洗肺　7歲男童濃痰塞滿肺4症狀要留意
支原體肺炎︱呼吸道傳染病秋冬達高峰　細菌+支原體+病毒混合夾擊內地多間兒童醫院逼爆
12:26 2023/11/13
支原體肺炎︱呼吸道傳染病秋冬達高峰　細菌+支原體+病毒混合夾擊內地多間兒童醫院逼爆

你可能感興趣

RSV病毒丨內地爆呼吸道合胞病毒　傳染力為流感2.5倍2歲或以下易現重症
今日 10:59
RSV病毒丨內地爆呼吸道合胞病毒　傳染力為流感2.5倍2歲或以下易現重症
肺炎支原體︱內地爆發肺炎支原體單日67宗兒童洗肺　7歲男童濃痰塞滿肺4症狀要留意
16:57 2023/11/16
肺炎支原體︱內地爆發肺炎支原體單日67宗兒童洗肺　7歲男童濃痰塞滿肺4症狀要留意
支原體肺炎︱呼吸道傳染病秋冬達高峰　細菌+支原體+病毒混合夾擊內地多間兒童醫院逼爆
12:26 2023/11/13
支原體肺炎︱呼吸道傳染病秋冬達高峰　細菌+支原體+病毒混合夾擊內地多間兒童醫院逼爆
兒童健康 爸媽心聲 醫生 傳染病

最高瀏覽

靈異事件︱新屋頻傳詭異咳嗽聲　女屋主執行李心肌梗塞猝逝揭恐怖巧合
靈異事件︱新屋頻傳詭異咳嗽聲　女屋主執行李心肌梗塞猝逝揭恐怖巧合
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）