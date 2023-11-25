肺炎支原體︱病毒肆虐兒科醫生爸爸憂傳染女兒　獨自坐露台食飯畫面惹心酸

▲ 內地呼吸道疾病肆虐，兒科醫生爸爸憂傳染女兒，獨自坐露台食飯畫面惹心酸。（網上影片截圖/AFP圖片）

內地近日大規模爆發「支原體肺炎」，各地兒科醫院逼爆，前線醫護人員壓力大增。河南省一位媽媽近日分享片段，指丈夫是一名兒科醫生，為了避免將病毒傳染給女兒，他下班後獨自在露台吃飯，畫面令人心酸。

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根據內地傳媒報道，河南省漯河市一位媽媽拍下丈夫獨自坐在露台吃飯的畫面。她透露，丈夫是一名兒科醫生，近日工作壓力很大，每天要面對大量患者，因為同時兼顧醫生和爸爸的身份，他不但要保護自己免受傳染，也要保障家中女兒的健康，因此下班後戴著口罩走露台用膳，減少與家人接觸，降低感染風險。

片中可見，該名醫生爸爸坐在露台的角落，拿著簡單的飯菜，獨自一人吃飯。片段在網絡上廣傳，不少人都留言向醫護人員致敬，「辛苦了」、「是個好醫生也是個好爸爸」、「醫護人員承擔了太多，給他們點讚」。

▲ 醫生爸爸為免傳染女兒嗎，獨自坐在露台吃飯。（網上影片截圖）

多地兒科醫院逼爆

內地自上月開始爆發兒童肺炎支原體至今未有緩和跡象，如今進入秋冬季令到兒童呼吸道傳染病達到高峰，出現細菌、支原體、病毒三者的「混合感染」情況，多地的醫院兒科門診求診者數量激增，情況嚴峻。

河南中醫藥大學第一附屬醫院兒科副主任醫生周榮易指出，其兒科門診現在每日平均求診數已達3000人，一星期接近2萬人次，形勢十分緊張。周醫師表示，病患中有6成是兒童呼吸系統疾病，他們的病症多為肺炎及咳嗽，

目前已出現流感與支原體交叉感染情況，部分孩子幾天後出現肺炎。

周榮易叮囑家長們要做好預防的準備，除了勤洗手及戴口罩，也要注意飲食清淡，也盡量不要去人多稠密的地方，以減低患病機會。

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責任編輯：王明芳