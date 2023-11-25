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【問卷調查】童軍知友社：近一成中學生有自我傷害念頭　當中八成不與他人分享

社會 15:31 2023/11/25

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童軍知友社今日公布「中學生精神健康問卷調查」結果。（童軍知友社fb圖片）

香港童軍總會童軍知友社今日公布「中學生精神健康問卷調查」結果，有近一成受訪中學生有自我傷害的念頭，當中八成不會與朋友或家長分享；過半數的中學生感受到不同程度情緒困擾，其中有約七成中學生感到焦慮、容易苦惱或動怒、憂鬱與自卑。

童軍知友社總監陳立基指，研究團隊運用簡式健康量表（BSRS-5）作為問卷主體，在今年10月，分別於社區及42所中學，以隨機抽樣方法，邀請中一至中六的中學生填寫問卷，了解他們的精神健康狀況，是次合共收回有效問卷2,005份。

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調查結果顯示，本港有近一成受訪中學生有自我傷害的念頭，當中八成不會與朋友或家長分享。

此外，調查亦發現22.44%受訪中學生有輕度情緒困擾，23.49%有中度情緒困擾，8.58%則有嚴重情緒困擾。當中，只有不足一半（45.49%）受訪青少年的精神健康狀態屬於良好，顯示實際情況並不理想。

童軍知友社促將精神健康教育課程納中小學常規課程

陳立基認為，調查結果顯示，香港青少年潛藏的自我傷害意圖，已經相當嚴峻。童軍知友社促請政府當局，須正視青少年的精神健康危機；將精神健康教育課程加入小學及中學的常規課程。

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責任編輯：區綽彥

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