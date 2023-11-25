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集體回憶丨龍炳基拍片近況曝光　相隔5年回港醫病：唔開心嘅嘢唔好講

娛樂 16:17 2023/11/25

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下

61歲的龍炳基做網紅拍片。

移民美國多年的龍炳基，兩年前以視像形式露面TVB節目《童你一起長大了》，其後他於youtube開設個人頻道「有基生活」，分享日常生活外，更暢談與梁朝偉、劉青雲等私下的點滴。

兩星期前龍炳基上載新片，他透露相隔5年回港，清減不少的龍炳基原來特意返港接受治療。

【童你一起長大了】龍炳基激罕現身談《黑白殭屍》　回憶昔日拍檔周星馳：問我借錢搭的士

「白殭屍」龍炳基狀咗一頭白髮啦。

幫愛女打點婚禮

61歲的龍炳基未有染髮，以白髮滄桑look拍片，他透露近日十分忙碌，要經常往返芝加哥，只因25歲長女Sara於明年碩士畢業後，便於當地搞婚禮，這位未來外父幫忙打點。

另外10月份，龍炳基前往哥倫布市幫21歲的細仔Jesse搬屋，他說：「呢個Apartment比之前細一半，但好處是近公司的，不用駕車，行路幾分鐘已到達。」縱然兒女已長大成人，龍炳基依然好愛錫照顧。

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【童你一起長大了】梁詠琳錯愛夏韶聲患情緒病　回美國息影從商覓得真命天子

做完手術禁食大閘蟹

至於為何突然返香港，龍炳基就似回來接受手術和治癒，他說：「那麼突然的改變，應該想到並非好事，一貫宗旨，不開心的事就別說，只說開心的事。」

他稱近日多次進出醫院，並感謝醫護人員的照顧，但他未有透露入院原因，此外當年龍炳基太太任職醫護人員，他因工受傷而邂逅另一半，今次接受完治療，更以「天淵之別」來形容現有的醫療服務。

由於已經5年沒返香港，龍炳基往銅鑼灣品嚐港式美食，當中他說：「嘆一盅兩件，飲杯食個包啦，另外茶記都走唔甩架啦，至於大閘蟹就睇得唔食得。」似乎術後的龍炳基要戒口。

《黑白殭屍》趣劇是不少人的童年回憶。

因911擱置開餐廳計劃

80年代，龍炳基於TVB兒童組工作了4年，當中與周星馳合作演趣劇《黑白殭屍》最令人難忘。其後，他調往話劇組，惟於1988年龍炳基不獲TVB續約轉投亞視，除主持工作亦有接觸幕後工作。

在1991年，龍炳基跟太太移居美國，他洗碗、學徒晉升到餐廳經理，當打算開餐廳大展拳腳時，美國突然發生911恐襲事件。2002年，龍炳基成立製作公司製作節目發行至香港和內地。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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