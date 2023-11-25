食用安全︱美國哈密瓜遭沙門氏菌污染　近百人染病2人離世當局籲勿食用

▲ 美國哈密瓜遭沙門氏菌污染，近百人受害2人離世；當局籲立即丟棄停止食用。

美國哈密瓜陷食安危機！昨日（24日），美國食品藥物管理局（FDA）發布聲明，指境内的哈密瓜受到沙門氏菌污染，至今受影響近百人，更有2人因病離世；當局緊急呼籲民衆停止食用哈密瓜並立即丟棄、及清潔哈密瓜所接觸過的所有表面環境。

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據《美聯社》報道，FDA公佈境內哈密瓜產品受沙門氏菌污染事件，指本次細菌感染範圍極廣，全美32州已有99人受害，以亞利桑那州、密蘇裡州、明尼蘇達州、威斯康辛州和俄亥俄州病例最多。其中45人情況嚴重入院，明尼蘇達州更傳出有2人不幸離世。

針對事件，FDA下令廠商召回自家哈密瓜產品，包括已切開及「整顆未切」的完整哈密瓜，都被列入召回名單中。同時，FDA官員呼籲，凡購買了哈密瓜的民眾，應立即停止食用、直接將哈密瓜丟棄；並需要用熱肥皂水、洗潔精等徹底清洗哈密瓜所接觸過的所有表面環境。

沙門氏菌中毒症狀及預防

報道中還提到，民眾一旦感染沙門氏菌，將在6小時至6天內出現腹瀉、發燒、胃痙攣等症狀，並通常持續4至7天。兒童、65歲以上長者等免疫系統較弱者，甚至可能發生嚴重症狀，需要住院治療。

據本港食安中心指，沙門氏菌通常存在於人類和動物中，尤其是家禽類及豬隻的腸臟。人類生吃或進食未經煮熟的以該動物為源的食物，或其他受沙門氏菌感染的食物，也有機會受感染。另外，沙門氏菌能在未經煮熟的雞蛋中存活，引致食物中毒。不當的貯存溫度（例如室溫25°C）亦會助長在未經煮熟雞蛋之中的沙門氏菌快速繁殖。

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預防感染沙門氏菌

食安中心指，涉及蛋類菜式的沙門氏菌食物中毒個案，在於烹煮及貯存溫度不當，因此要注意食物是否徹底煮熟，並以適當溫度來貯存。徹底煮熟和加熱能消滅食物中的細菌，包括沙門氏菌。

為此，食安中心提出以下注意事項：

食物應煮熟至中心溫度至少達75°C。

食物煮熟後如供熱食，在上菜前應保持於60°C以上，冷食則應保持於4°C或以下。

煮熟的食物應立即食用，不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉。

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責任編輯：羅嘉欣