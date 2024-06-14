慶餘年第二季丨拆解結局4大伏筆　多個角色身世暗藏秘密

▲ 《慶餘年第二季》

爆紅古裝傳奇劇《慶餘年第二季》播出期間創下騰訊視頻站內熱度值歷史最高記錄，早前迎來大結局，但止不住觀眾對劇集的追捧，不少網民都化身偵探，研究故事走向及今季未解之迷。

結尾彩蛋亦明確顯示故事還沒有完結，加上編劇也親口承諾第三季已經籌備當中，令觀眾期待接下來的故事內容。下文將與大家一同在第二季中抽絲剝繭，找出隱藏伏線。而《慶餘年第二季》全36集現已於Disney+獨家上線。

伏線一：范閒下江南危機四伏仍無懼與大宗師正面交鋒 因禍得福重獲真氣？



范閒（張若昀飾）在最後一幕與江南大宗師葉流雲（王慶祥飾）碰面，但大宗師最後沒有對他出手，只說出一句：「做人要聰明，但不要太聰明。」極耐人尋味！第二季故事便停在范閒重獲真氣，霸氣大呼「我回來了！」

至於回復真氣及武功的范閒將於下季捲土重來，又有怎樣的危機等著他？四大宗師之中，北齊的苦荷﹑江南的葉流雲都沒有要傷范閒的意欲，到底有何暗示？接下來范閒將被其他大宗師定為目標？

▲ 《慶餘年第二季》

伏線二：慶帝君心如淵 或許暗藏更大秘密



慶帝（陳道明飾）運籌帷幄，但始終是個充滿神秘色彩的角色，似乎仍有很多故事尚未披露。

例如在賞菊大會中范閒身中劇毒，重傷昏迷，眾人皆無法救助范閒，連太醫都束手無策，因只有練同等真氣的練武者才能令他有一線生機。

最後，慶帝只是簡單輕握了范閒的手一下，就令他暫時清醒過來。這看似簡單的一握，暗示出慶帝絕對不是一個尋常人，令觀眾期待下一季的來臨。

▲ 《慶餘年第二季》

伏線三：五竹身份迷團尚未浮出水面 眼睛藏高科技？



神廟使者一戰揭示了五竹其實也是一位神廟使者，並且功力最強。

在他那塊黑布掩蓋之下，極有可能是一雙超科技的眼睛！遠征到江南的范閒會找到五竹叔在江南遺失的記憶嗎？下一季或將會重新拼湊五竹的記憶碎片及公開他的神秘身世嗎？又將有連串伏線受其牽動？

▲ 《慶餘年第二季》

伏線四：范閒江南之行未完



范閒南下，一是為了修復手中「武器」，二是為了收服江南的三大坊，其一是江南最大﹑最富有的家族明家，由明老太君所帶領，與范閒明爭暗鬥的結果可能並不簡單。

而且范閒遠走京都，南下頗久，京都局勢會否因他不在而發生重大變故？

▲ 《慶餘年第二季》

最新影片推介：