婆媳糾紛︱準新娘揀婚紗與奶奶吵大鑊　網民批新郎唔幫口：點解唔撐老婆？

▲ 女子在社交網發文，指因為揀禮服與奶奶意見分歧。（iStock圖片）

在婚姻關係中，最難拿捏的就是婆媳關係，婆媳不和，分分鐘會影響日後夫妻間的相處。近日有一名台灣女子，在社交平台發文指因為結婚禮服的問題，與未來奶奶吵大鑊，網民就力撐結婚應該揀自己喜歡的款式，更反問新郎為何不撐老婆。

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根據台灣傳媒報道，台中一名女子跟交往了11年男友修成正果，今年初已登記結婚，計劃明年擺婚宴，不過到揀婚宴禮服時，新娘子喜歡西式婚紗，因為穿起來很像公主，但奶奶卻喜歡中式禮服，更想她選整件大紅色的。

由於新娘的婚禮在戶外舉行，她覺得中式禮服跟場地完全不襯，又沒想到揀婚紗奶奶都意見多多，想到未來還要一起住，令她感到很困擾，她在社交平台《Dcard》發文，以「為了禮服要跟家婆吵架」為題，向網友諮詢。

▲ 女子在社交網發文，指因為揀禮服與奶奶意見分歧。（iStock圖片）

網友齊撐做自己

女子帖文引來網民熱議，不少人撐新娘，要她堅持自己想要的婚紗，更勸她婚後別與奶奶同住，「天啊又不是家婆要結婚，婚紗當然選你喜歡的」、「一定要做自己，然後婚後別同住」、「笑死人了，你結婚是為了糟蹋自己嗎？」。

亦有網民質疑新郎為何不為妻子護航，「老公去哪了？」、「重點不是選禮服，是你老公，家婆的兒子幹嘛去了？這種時候就是他要出來擋啊」。

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