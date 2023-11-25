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【愛國教育】陳國基：明年初成立愛國主義教育工作小組　全方位推動國教

政治 17:04 2023/11/25

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陳國基稱明年初成立愛國主義教育工作小組。(政府新聞處圖片)

特首李家超在上月發表的《施政報告》中指出，特區政府將會把愛國主義教育納入國民教育體系。政務司司長陳國基今日透露，由他領導的憲法和基本法推廣督導委員會，明年初將成立愛國主義教育工作小組，協調政府部門和非政府機構，全方位推動國民教育，做好校園內外的國民教育工作。

陳國基今日出席「香港青少年愛國主義教育基金會」成立典禮致辭表示，教育局會繼續支援學校推動國民教育，包括加強老師國情培訓、強化學生國情學習，並推展「心繫家國」聯校國民教育活動的新系列，促進學界交流合作。民政及青年事務局則會繼續推展多元化的內地交流和實習計劃，讓香港青年親身體驗國家歷史文化和最新發展。
 
此外，康樂及文化事務署會成立「弘揚中華文化辦公室」，負責舉辦推廣中華文化和歷史的活動，包括由明年起推出的「中華文化節」。

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責任編輯：區綽彥

國民教育 政務司 施政報告 李家超 教育局 政治

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