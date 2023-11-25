育兒生活︱林心如公開一家三口溫馨日常　老公霍建華變女兒奴：親自接送6歲女上學

▲ 林心如公開一家三口溫馨日常，透露老公霍建華變女兒奴，親自接送6歲女上學。（林心如社交平台相片）

現年47歲的台灣女星林心如，2016年與霍建華結婚，翌年誕下女兒霍小茹（小海豚），兩夫妻向來十分保護女兒。近日林心如在節目上分享一家三口的日常，透露丈夫幾乎每天都親自送女兒上學。

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林心如在節目《我們的美好生活》中透露女兒小海豚的近況，指女兒今年6歲多，正就讀小學一年級，兩夫妻都有共識要減少工作，盡量多陪伴女兒。

兩夫妻對於女兒的大小事都親力親為，林心如表示，老公幾乎每日都會親自送女兒上學，「除非是我那天也是有運動，在她學校附近，我就會一起送，要不然她爸爸去送，我就在家裡面繼續睡覺」。

林心如又說，女兒早上7點半便要出門，如果要送她上學，便要7點起床，笑言比自己開工時間還早。對於因為湊女失去Me Time，她又形容是「甜蜜的負擔」。

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開刀誕女被切斷神經無法抬腿半年

林心如早前曾在節目《光露營就很忙了》中罕有提及自己產女時的驚險情況，她憶述當時選擇了剖腹產，沒想到在手術過程中神經被切斷。

我半年之內，我的下腹，如果你要做抬腳，我抬不起來……我感覺雙腳完全不是我的。

讓護士每天幫忙通乳腺感尷尬

林心如還表示，坐月子期間覺得是一個女明星最沒有尊嚴的時候，因她選擇餵母乳，月子中心的護士需要每天來幫她通乳腺，令她覺得非常尷尬難受，但後來她已麻木到「她在通我在看iPAD」。心如又說很後悔太遲生小朋友，「早知道就早點生孩子，這樣才能多生一兩個孩子來陪伴女兒。」

林心如最後呼籲外界要多尊重和關懷產後的媽媽，認為媽媽們不應被視作一個生產工具，而是一個獨特個體和有情感需求的人，應該得到社會和醫療機構重視，為產後媽媽們提供更加人性化和尊重的護理環境。

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責任編輯：王明芳