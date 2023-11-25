新聞女王劇透丨第6至10集劇情預告　佘詩曼李施嬅調查火場真相為消防討回公道

▲ 《新聞女王》

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等參演TVB台慶劇《新聞女王》，第5集劇情講到詩晴刻意安排父女見面，以為可領功，卻意外引發精神病漢發狂，嚇得她出醜人前。

慧心從直播過程發現蛛絲馬跡，於是聯同現場的家妍合力查出精神病漢發狂原因，令事件完美落幕。

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新聞女王丨第6集（27/11）

雖然挾持事件令節目收視再破紀錄，英飛仍沒有挽留慧心。方太暗示要捧出第三勢力，英飛向家妍招手卻被拒。

景仁一副勝利者姿態，對慧心冷嘲熱諷。詩晴、地下情人曉薇都向景仁要求當黃金時段的新主播。

工廈四級火警，劉艷第一次跑現場突發，缺乏經驗，被老行尊欺負。幸好家妍帶着攝影師馬家明救場，更發現一個珠寶富商鬼祟在現場出現，似乎大火背後另有文章……慧心認為是翻身好機會，要劉艷獲得災場內的畫面……

新聞女王丨第7集（28/11）

劉艷隻身闖入火場，拍得第一身畫面。家明發現劉艷失聯，闖入火場營救。但單位內消防系統失靈，二人遇險，處於喪命邊緣。

慧心以劉艷拍得的畫面當籌碼，跟英飛叫板。劉艷狀況不明，家妍氣得當眾怒駡慧心。

英飛同意讓慧心在現場設立直播，慧心搶去錄影廠內景仁的風頭。最終慧心做出完美的直播報道；家明、劉艷逃出生天。

景仁連同英飛，問責慧心不顧員工安危。怎料劉艷替慧心說好話，家妍也不站邊，慧心才可保住尊嚴離開公司……

新聞女王丨第8集（29/11）

工廈大火雖被救熄，火勢卻燒到輿論。有份拯救劉艷的消防員傷重殉職；然而大廈內的珠寶公司財物失蹤，矛頭直指殉職的消防員是「消防老鼠」。本來的救火英雄，一時間被打成罪人，全城譁然。

消防當局針對輿論，留難SNK。景仁建議，利用已離開的慧心當替死鬼，將所有錯失推往她身上，既可替公司解圍，同時絕其後路。

眾人勾起對慧心的興趣，對她彈起之謎一無所知，只知與多年之前的「賊王案」有關。大家對相關事件，眾說紛紜……

新聞女王丨第9集（30/11）

家妍曾在火警工廈外見過珠寶大王，認為情況可疑，夥同劉艷調查，慧心也幫忙尋找真相。節目為消防討回公道，慧心卻不敢搶功勞，並向方太表忠。

慧心回想當年「賊王案」，跟當時男友攝影師子傑拍下劫案珍貴片段的往事。

慧心回歸並出任副總監，職位比景仁更高。家妍留意到新建天橋存在結構問題，可能威脅公眾安全；為報道此事，她假意答應英飛成立第三勢力。

劉艷當早間新聞主播，期間被景仁批評其髮型有問題……

新聞女王丨第10集（1/12）

一節廣告，劉艷由長髮變短髮，即成網民熱話；英飛問責，家妍力保。

除夕夜，英飛、慧心、景仁收到一個爆料短訊指首富鄭松柏已病逝。眾人四出打探，仍未能核實消息。

詩晴自薦負責報道消息，無懼誤報會惹禍上身。

劉艷於除夕夜採訪元旦寶寶，向寶寶父母恭賀並羡慕孩子有碧綠眼睛，怎料惹來綠帽疑雲。父母提告SNK，要求一千萬賠償。

家妍與男友俊樂用膳，話題全圍繞元旦寶寶訴訟。俊樂坦言必須犧牲劉艷，才可平息事件……

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