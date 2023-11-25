好動媽咪丨洪永城老婆疑似陀B慢跑減壓　梁諾妍盼參加親子馬拉松

▲ 梁諾妍被指疑似有喜。

洪永城太太梁諾妍（Inez）2021年12月誕下女兒Amber，連同愛犬Molly「一家四口」幸福滿滿！一直計劃添多名孩子的梁諾妍近日疑似有喜，對於是否再度榮升爹哋，洪永城又支吾以對說：「未宣布得住。」

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陀B靠跑步減壓？

身為健身教練的梁諾妍向有跑習慣，疑似陀B的Inez近日依然享受跑步樂，兩日前就慢跑10K，當中她留言：「補色10K，呢兩日真係好需要跑步減壓，跑完，舒服晒。」，而Inez分享的自拍照同樣刻龍遮肚。

今日（11月25日）Inez相約數名好友一起跑步，接著嘆番個「熱石按摩」，她不禁留言：「舒服晒。」

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Inez：會量力而為

事實上懷孕期間慢跑是沒問題，Inez曾於TOPick訪問裡稱適量運動有助孕婦生B和穩定情緒，她說：「媽媽最了解自己的身體狀況，會量力而為，不會拿孩子生命來冒險。」

這位好動媽咪續說：「我有跑步習慣，所以繼續跑是沒問題，而且可強化那部份的肌肉，當然要適可而止，去到某個位感覺不舒服便要停止，我亦比從前跑得慢和減短路程。」

Inez解釋不放棄跑步的原因，她說：「我想keep著跑，因這是我的興趣，加上可以穩定孕媽媽的情緒，若因為陀B而好多事情做不到，只可睡在床上，會很影響孕婦的心情。」

▲ 2021年7月，梁諾妍跟洪永城結婚。（取自instagram）

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跑步可強化骨盆底肌

而且適量的運動對孕婦是有益身心，她說：「我剛剛修讀完體適能教練課程，當中提及若想順產分娩的話，孕婦的骨盆底肌是十分重要，要學習如何好好強化這肌肉，分娩時有助將嬰兒push出來。」

Inez曾多次出戰馬拉松比賽，她表示希望將來跟孩子一起跑，她說：「我跟Tony性格都比較外向，相信孩子會跟我們一起做運動。」

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