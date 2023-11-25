【房屋】甯漢豪：考慮到業界所需適應期　新總樓面面積寬免機制明年中實施

▲ 甯漢豪指，屋宇署已於今年九月公布新總樓面面積寬免機制。(發展局fb圖片)

屋宇署在9月公布的新總樓面面積寬免機制，發展局局長甯漢豪表示，考慮到業界所需適應期及準備，將於明年中實施。

甯漢豪今日在社交平台指，屋宇署已於今年九月公布新總樓面面積寬免機制，發展項目如在「綠建環評」認證上達致特定評級或輔以符合一或兩項「特定標準」，可獲得總樓面面積寬免。而長者友善設計是五項「特定標準」的其中之一，例如於建築物公用部分提供長者康樂設施、在客用升降機內或其大堂提供休息設施，及在建築物的公用洗手間提供設有長者友善設施的厠格等。

甯漢豪今日聯同發展局常任秘書長何珮玲及副秘書長蔡梅芬，出席了由政府及HKCSS香港社會服務聯會合辦、香港科技園公司協辦的「樂齡科技博覽暨高峰會 」，了解如何應用創新科技從多方面提升長者的生活質素 。

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責任編輯：區綽彥