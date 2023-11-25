  • 22°C
香港時間 : 20231125日 (週六) 19:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中風危機︱中年男行動正常無嘴歪眼斜　洗澡出現1症狀求醫揭腦中風

醫生診症室 18:26 2023/11/25

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下

中年男無嘴歪眼斜卻患腦中風，揭洗澡1症狀為先兆。

中風症狀不是只有嘴歪眼斜！台灣一名中年男子行動力正常，卻因發現洗澡時1個異常症狀求醫，結果竟證實為急性腦中風。

最新影片：

活得健康啲
轉季護膚︱認清潤手霜致敏成分　皮膚科醫生解構轉季護膚秘訣

台灣媒體報道，南投醫院神經內科醫師鄭耕兆日前分享病例，表示有一名50歲男子求醫，他表面上沒有嘴歪眼斜、肢體無力、走路不穩、視力模糊、咬字不清等典型中風症狀，但他表示，自己在前一日下班回家冲涼時，左手感覺不到熱水的溫度。當時，他誤以為是上班太疲勞所致，沒有理會；直至第二天起床，他又發覺左臉有刺痛麻痺感，才前來求醫。

醫生為其進行檢查，雖然男子身軀肌力正常，但出現對感覺判斷有誤的狀況，例如對觸覺、痛覺及溫度敏感度不一，並有吞嚥困難、右側眼瞼下垂等情況。最後經腦部磁力共振（MRI）掃瞄，患者腦部影像顯示血管梗塞部位在右側延腦處，證實為急性腦中風。延腦是腦幹的一部份，作用控制心跳、呼吸和血壓。延腦一旦受損，通常會危及生命。幸運的是，患者梗塞範圍小，且及早就醫，住院治療後1周已明顯改善病情，僅剩右眼瞼輕微下垂在持續治療中。

鄭耕兆表示，腦血管疾病是台灣10大死因第5位，急性中風患者若能在病發前及時發現並治療，就能保住性命。他建議，民眾平日應養成良好生活習慣；有「三高」或心臟病等慢性疾病患者，應嚴格依照醫囑調理。一旦出現疑似中風症狀，應立即送醫，確保把握黃金治療期獲得最有效治療。

四字口訣判斷中風先兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾受訪指出，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。而小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

點擊圖片看口訣：

點擊圖片放大
+4
+3

醫生表示，不同病人有不同的徵狀，可以是四個先兆同時出現，或只得一、兩樣；徵狀可漸進式或一次過發生。有些中風由創傷造成，一些患者的結締組織較容易受損，輕微受創也可形成動脈剝離而中風，有醫學文獻記載，感冒大力咳嗽、劇烈運動、甚至睡歪頸都可能引發動脈剝離中風。

5招減低中風風險

由於中風的主要成因是吸煙、血壓高和血管硬化，因此市民如要減低中風的風險，應留意日常生活習慣，避免血管硬化：

  • 戒除煙酒
  • 作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動
  • 注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖
  • 血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療
  • 高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

靈異事件︱新屋頻傳詭異咳嗽聲　女屋主執行李心肌梗塞猝逝揭恐怖巧合
18:03 2023/11/24
靈異事件︱新屋頻傳詭異咳嗽聲　女屋主執行李心肌梗塞猝逝揭恐怖巧合
中風危機｜男子餵豬腦中風暈倒　一文看中風4大先兆
20:13 2023/11/16
中風危機｜男子餵豬腦中風暈倒　一文看中風4大先兆
中風危機︱42歲港女突左眼失明患「小中風」　中醫揭病因：很多人都有
16:52 2023/11/16
中風危機︱42歲港女突左眼失明患「小中風」　中醫揭病因：很多人都有

你可能感興趣

靈異事件︱新屋頻傳詭異咳嗽聲　女屋主執行李心肌梗塞猝逝揭恐怖巧合
18:03 2023/11/24
靈異事件︱新屋頻傳詭異咳嗽聲　女屋主執行李心肌梗塞猝逝揭恐怖巧合
中風危機｜男子餵豬腦中風暈倒　一文看中風4大先兆
20:13 2023/11/16
中風危機｜男子餵豬腦中風暈倒　一文看中風4大先兆
中風危機︱42歲港女突左眼失明患「小中風」　中醫揭病因：很多人都有
16:52 2023/11/16
中風危機︱42歲港女突左眼失明患「小中風」　中醫揭病因：很多人都有
健康問題 中風 高血壓 心臟病

最高瀏覽

升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）