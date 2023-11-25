中風危機︱中年男行動正常無嘴歪眼斜　洗澡出現1症狀求醫揭腦中風

▲ 中年男無嘴歪眼斜卻患腦中風，揭洗澡1症狀為先兆。

中風症狀不是只有嘴歪眼斜！台灣一名中年男子行動力正常，卻因發現洗澡時1個異常症狀求醫，結果竟證實為急性腦中風。

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據台灣媒體報道，南投醫院神經內科醫師鄭耕兆日前分享病例，表示有一名50歲男子求醫，他表面上沒有嘴歪眼斜、肢體無力、走路不穩、視力模糊、咬字不清等典型中風症狀，但他表示，自己在前一日下班回家冲涼時，左手感覺不到熱水的溫度。當時，他誤以為是上班太疲勞所致，沒有理會；直至第二天起床，他又發覺左臉有刺痛麻痺感，才前來求醫。

醫生為其進行檢查，雖然男子身軀肌力正常，但出現對感覺判斷有誤的狀況，例如對觸覺、痛覺及溫度敏感度不一，並有吞嚥困難、右側眼瞼下垂等情況。最後經腦部磁力共振（MRI）掃瞄，患者腦部影像顯示血管梗塞部位在右側延腦處，證實為急性腦中風。延腦是腦幹的一部份，作用控制心跳、呼吸和血壓。延腦一旦受損，通常會危及生命。幸運的是，患者梗塞範圍小，且及早就醫，住院治療後1周已明顯改善病情，僅剩右眼瞼輕微下垂在持續治療中。

鄭耕兆表示，腦血管疾病是台灣10大死因第5位，急性中風患者若能在病發前及時發現並治療，就能保住性命。他建議，民眾平日應養成良好生活習慣；有「三高」或心臟病等慢性疾病患者，應嚴格依照醫囑調理。一旦出現疑似中風症狀，應立即送醫，確保把握黃金治療期獲得最有效治療。

四字口訣判斷中風先兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾受訪指出，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。而小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

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醫生表示，不同病人有不同的徵狀，可以是四個先兆同時出現，或只得一、兩樣；徵狀可漸進式或一次過發生。有些中風由創傷造成，一些患者的結締組織較容易受損，輕微受創也可形成動脈剝離而中風，有醫學文獻記載，感冒大力咳嗽、劇烈運動、甚至睡歪頸都可能引發動脈剝離中風。

5招減低中風風險

由於中風的主要成因是吸煙、血壓高和血管硬化，因此市民如要減低中風的風險，應留意日常生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣