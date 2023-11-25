金馬獎2023丨《年少日記》導演卓亦謙父親為任政務司副司長　卓永興：希望他繼續努力

▲ 《年少日記》導演卓亦謙。（陳慧安 攝）

由爾冬陞監製、卓亦謙導演的《年少日記》是「首部劇情電影計劃」第五屆大專組得獎作品，故事探討學生輕生問題，在今年金馬獎共獲5項提名，當中包括入圍候選最佳劇情長片（最佳電影）、最佳新導演等，亦是今屆金馬獎唯一入圍爭最佳劇情長片的香港電影。

先拔頭籌，在今晚（11月25日）舉行的金馬獎之前，昨日（11月24日）的金馬影展TGHFF就率先公布「金馬獎觀眾票選最佳影片」，結果由《年少日記》撃敗《石門》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《疫起》、《五月雪》，獲觀眾投票選為最佳影片。

金馬獎2023丨《年少日記》獲觀眾票選最佳影片 《但願人長久》奪國際影評人獎【附直播連結】

▲ 《年少日記》率先在金馬影展TGHFF獲「金馬獎觀眾票選最佳影片」。

卓亦謙父親為卓永興

而有報道指卓亦謙父親為現任政務司副司長卓永興，卓永興透過新聞秘書向傳媒確認指：「作為父母，兒子有自己喜歡的工作，我十分高興。希望他繼續努力，活出自己的一片天。」

卓亦謙畢業於香港城市大學創意媒體學院畢業，主修電影藝術，在學時期為導演譚家明的門生。2022年執導及編寫首部劇情電影計劃，爾冬陞監製電影《年少日記》。

另外，他曾參與《今晚打喪屍》、《殺破狼·貪狼》編劇。

▲ 《年少日記》

沒法抹去傷痕

《年少日記》導演曾接受TOPick專訪，表示14年前好友輕生，成為他內心一道無法抹去的傷痕。回想事情發生當下，曾自責、懊悔，質疑自己「是否懂得關心別人」，也怪自己在朋友輕生前一晚見面時沒察覺異樣。

在創作《年少日記》過程，卓亦謙形容如同一場與自己、與好友的對話。偶爾會想起好友輕生前一晚，若再有機會與他聊天，會說些甚麼？「我時時刻刻都在想，如果當晚我知道多點，我會跟他說甚麼？若有人想幫助我，究竟我內心最想聽到甚麼？其實好多事並沒有解決方法，陪伴和聊天好重要。所以我寫了一句：『我未必幫到你，但我會陪住你。』」

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