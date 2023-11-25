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【網購騙案】遭過百假專頁偽冒　東瀛遊終成功獲fb藍剔

社會 18:00 2023/11/25

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下

東瀛遊昨日公布，由7月下旬起發現102個偽冒專頁詐騙顧客，並收到超過兩萬宗客人查詢。（資料圖片）

本網早前報道Facebook（fb）湧現假冒本地知名旅行社專頁，而遭過百個假專頁困擾的東瀛遊，自8月起一直向fb申請藍剔失敗，昨日預告將於下周舉行記者會，計劃向Meta發出律師信，今日終於成功獲得藍剔。

東瀛遊今日在fb指，自8月起一直向Meta申請俗稱「藍剔」的驗證徽章，一直因「知名度不足」而未能成功，但向Meta出律師信的新聞「出街」後，突然，立即獲得藍剔了。

東瀛遊：下周記者會如期舉行  分享103個東瀛遊假專頁對客人帶來的金錢損失

雖然已經獲得藍剔，但東瀛遊強調，下星期二的記者會將會如期舉行，集中分享103個東瀛遊假專頁對客人帶來的金錢損失，及要求Meta立即加強措廣告審批措施，打擊假專頁詐騙行為，令Meta知道情況的嚴重性，作出更多補救措施。

TOPick上月初報道 fb 湧現大量假冒本地知名旅行社的廣告，以極低價的旅遊及酒店套票作招徠，如入住半島酒店一晚加4餐，包專車接送及直升機觀光體驗，每位收費僅原價的3%；最少23間旅社受害，詳細即看【下一頁】。

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責任編輯：區綽彥

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