【區選2023】蕭澤頤：各票站至少兩警員駐守　加強高調巡邏策略性位置

▲ 楊振權（左一）和蕭澤頤（左二）出席香港警察學院的結業會操。(政府新聞處圖片)

區議會選舉將在12月10日舉行，警務處處長蕭澤頤今日（25日）表示，各票站會至少有兩名警員駐守，各警區也會有快速應變部隊處理突發事件。

蕭澤頤今日出席警察學院結業會操後表示，警方會在選舉日，於各票站至少有兩名警員駐守，並會在策略性位置加強高調巡邏，以及調派便衣警員視察有無可疑人士，而各警區也會有快速應變部隊處理突發事件。

至於警隊北上招募在內地讀書的香港學生投考，蕭澤頤指，自去年11月開始，警隊到內地不同地方如北京、福建及廣東一帶招募，由去年11月至今，已有686名內地讀書的香港學生投考，其中有137人已獲取錄加入警隊。而警隊在今年5月調整投考條件後，至今警員投考人數，亦去年同期增加約64.5%，見習督察投考人數則增加近60%。

截取通訊及監察事務專員楊振權為香港警察學院結業典禮擔任檢閱官。他指，香港巿民今日能安居樂業，香港警隊實在功不可沒，他寄語學員在面對少數別有用心的人以謊言抹黑警隊時，不要感到不快及氣餒。

今日共有25名見習督察及96名學警結業。

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責任編輯：區綽彥