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王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮　高海寧廖子妤做姊妹見證幸福

娛樂 18:39 2023/11/25

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下

王丹妮（Louise）與羅孝勇早在2020年已入紙結婚，不過一直未舉行婚禮。

在今日（11月25日）王丹妮與羅孝勇在澳洲舉行婚禮，新娘子王丹妮感謝大家的祝福，並透過公關向傳媒稱：「謝謝大家嘅關心，其實早前已經喺香港註冊，最近終於喺澳洲補擺婚禮。好開心同感恩親朋好友們來臨見證我哋嘅婚禮。」

為王丹妮婚禮做姊妹包括有高海寧、廖子妤，以及她的模特兒界的朋友。

【毒舌大狀】王丹妮從模界轉投電影界　無懼單親家庭成長樂觀面對人生

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羅孝勇王丹妮愛得甜蜜

羅孝勇本身在西澳大學（University of Western Australia）經濟系畢業，不過他畢業後沒從事與學科相關的工作，回港參加《超級巨聲2》入演藝圈。

在去年，羅孝勇入讀的Murdoch University，該校提供獸醫與脊醫學士學位課程，一向深受香港留學生及家長歡迎，他在去年公開表示目標是5年後成脊醫。

而王丹妮婚前與前男友育有一女，作為單親媽媽的她獨力撫養女兒，及後遇上羅孝勇，而對方視繼女如己出，兩父女不時上載一起遊玩的照片到社交網，感情相當要好。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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