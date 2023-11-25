【區選2023】葉文娟：夏寶龍非常關心區議會選舉　希望每人盡公民責任

▲ 葉文娟(中)表示，夏寶龍非常關心區議會選舉這件大事。(李家超fb圖片)

特首辦主任葉文娟率的政治委員官員國家事務研修及考察團，日前獲港澳辦主任夏寶龍接見。葉文娟表示，夏寶龍非常關心區議會選舉這件大事，亦了解香港一路的發展，希望每一位都盡公民責任。

葉文娟率領的考察團完成北京和南京的行程返港，她今日在機場見記者時表示，夏寶龍會見學員時，充分肯定每名政治委任官員的工作，希望大家履行誓言，以實實在在的行動愛國愛港，不斷提升履職能力，勇於擔當、善於作為，全力支持和配合特首依法施政。她説，今次研修班和行程總體達標，希望學員將所見所聞帶回工作崗位學以致用。

特首李家超在社交平台表示，葉文娟已向他匯報了考察團的學習成果，很高興看到這個研修及考察團達到出發前定下的目標。他相信這次的研修課程及考察能加強政治委任官員對國家的歷史、政治體制、法律制度、重要政策，和最新社會經濟情況的認識。

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責任編輯：區綽彥