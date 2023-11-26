新手爸媽丨袁偉豪內地趕回港慶祝結婚周年　張寶兒：陪伴就是最好的慶祝

▲ 袁偉豪與張寶兒慶祝結婚3周年放閃。

袁偉豪（Ben）與太太張寶兒（Bowie）在11月17日一索得男，「升呢」成為新手爸媽，幸福滿溢。

不過Ben現時有劇在身，要在深圳開工拍戲，不過這位新手爸爸曾接受TOPick訪問稱：「因為現在還有兩套劇處理，只要沒有通告，我就會回港陪家人。」

在昨晚（11月25日），現時正在坐月的Bowie上載數張與袁偉豪及囝囝的照片，從相中所見，正在坐月的Bowie精神飽滿，而且保持靚樣，堪稱靚媽。

新手爸媽丨袁偉豪榮升做人父心情興奮 大讚囝囝很可愛未改好名

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原來11月24日是他們結婚3周年，Ben寧願奔波也趕回香港陪太太慶祝，Bowie被丈夫的暖男行為感動，寫道：

是結婚週年紀念

你忙著拍攝

我忙著做奶媽

大家都沒個好睡

但感謝你仍然長途跋涉轉幾程車

就是回來陪伴幾小時

另外，她續寫表示覺得這是慶祝結婚周年的最佳方式，寫道：

雖然見到你的時候已經半夜

早上吃個早餐你又要離開

但陪伴就是最好的慶祝

就是我們的儀式感♥️ 今年我還多了一個愛人🥰 #結婚三週年快樂 #happyanniversary #三週年三個人 #坐月子 #晝夜不停的努力 #身體要加油 #為對方打氣

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