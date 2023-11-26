新手爸媽丨袁偉豪內地趕回港慶祝結婚周年 張寶兒：陪伴就是最好的慶祝
娛樂 10:30 2023/11/26
袁偉豪（Ben）與太太張寶兒（Bowie）在11月17日一索得男，「升呢」成為新手爸媽，幸福滿溢。
不過Ben現時有劇在身，要在深圳開工拍戲，不過這位新手爸爸曾接受TOPick訪問稱：「因為現在還有兩套劇處理，只要沒有通告，我就會回港陪家人。」
在昨晚（11月25日），現時正在坐月的Bowie上載數張與袁偉豪及囝囝的照片，從相中所見，正在坐月的Bowie精神飽滿，而且保持靚樣，堪稱靚媽。
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原來11月24日是他們結婚3周年，Ben寧願奔波也趕回香港陪太太慶祝，Bowie被丈夫的暖男行為感動，寫道：
是結婚週年紀念
你忙著拍攝
我忙著做奶媽
大家都沒個好睡
但感謝你仍然長途跋涉轉幾程車
就是回來陪伴幾小時
另外，她續寫表示覺得這是慶祝結婚周年的最佳方式，寫道：
雖然見到你的時候已經半夜
早上吃個早餐你又要離開
但陪伴就是最好的慶祝
就是我們的儀式感♥️
今年我還多了一個愛人🥰
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撰文 : TOPick柴犬出動