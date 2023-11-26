食用安全︱16歲少年感冒發燒連服4種藥　嘔吐胸悶揭患2病入ICU

▲ 浙江寧波市一名16歲高中生小趙，近日因為先後連服4種西藥及中成藥，緊急送院後需要留醫深切治療部。

踏入呼吸道疾病高峰期，不少人會選擇自行購買服用藥物自醫。浙江寧波市一名16歲高中生小趙（化名），近日因為先後連服4種西藥及中成藥，緊急送院後，確診為急性腎功能衰竭及橫紋肌溶解症，需要留醫深切治療部。

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根據內媒央視新聞報道，16歲的高中生出現感冒和發燒的症狀，於是自己先服用了退燒藥「布洛芬」（Ibuprofen）和感冒藥「快克」。服藥之後，他感覺症狀並沒有明顯藥效，就自行加藥，再服用另外2種中成的感冒藥，合共4種感冒藥混吃。少年「混搭」服藥後出現了噁心嘔吐腹瀉，更出現了無尿、胸悶氣促等症狀。

「疊混」服食感冒藥損害肝、腎功能

起初他前往當地衛生院求醫，被醫生確診為腸胃炎；經治療後未見好轉，遂再轉往寧波大學附屬第一醫院求醫。醫生經診斷後，認為因「疊加」服食多款感冒藥，導致患上急性腎功能衰竭及橫紋肌溶解症，被緊急送入加護病房（EICU）進行治療，5日後又轉往腎內科進行進一步治療。

目前已完全康復，腎臟及肝臟功能亦已回復正常。醫生指混合多款感冒藥服食，容易導致成分劑量加倍、藥性相沖，從而損害腎臟及肝臟功能。即使只服用一種藥物，也不能隨意增減劑量。如果需要多種藥物同時服用，最好提前諮詢醫生，遵醫囑服用。

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5大安全用藥貼士

據本港衞生署藥物辦公室資料，不適當的使用藥物，不但浪費金錢，延誤治療，更可能會產生不良的副作用，甚至會因服用過量而引致中毒。用藥應照醫生吩咐，以下為5大安全用藥貼士：

1. 定時定量

不可隨便加減藥的份量，過量服用藥物可能會引致中毒，甚至死亡；但藥量不足卻不能醫治疾病。

2.切勿自行停藥

服用抗生素醫治細菌感染時，必須完成整個療程。切勿在病徵消失時自行停止服藥，以免病菌產生抗藥力。

3. 忘記服藥勿私自添補

忘記服一劑藥物時，不可私自添補，以免因重覆而過量服用，引致中毒。

4. 不要妄自購買藥物

藥石不可亂投。有病時，最好是求醫治理，但若購買成藥時，必須看清楚藥物標籤或說明書。部份病人對某類藥物會有過敏反應(例如盤尼西林)，因此不可亂用。

5.不要用別人的藥

病徵相似並不代表是同一種疾病。胡亂使用別人的藥或上次留下的藥是十分危險的。

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責任編輯：羅嘉欣