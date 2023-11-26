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腺病毒丨高度傳染腺病毒急升重複感染酒精殺不死 兒童出現6症狀要留心

兒童健康 11:45 2023/11/26

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有兒童感染科醫生顏俊宇指出，最近不少孩子感染了腺病毒。

【腺病毒】天氣轉涼，大小朋友都容易生病！若孩子出現持續高燒超過5天、眼睛紅、黃眼屎、及喉嚨痛， 小心感染了腺病毒，小朋友出現6個症狀要留心。

台灣兒童感染科醫生顏俊宇，日前在社交平台分享「診間觀察」，透露最近遇上不少小孩都感染高度傳染腺病毒，他指出孩子出現6個症狀要留心，而腺病毒有近60種的類別，具高度傳染性，他更示警：「重複感染，酒精殺不死」。

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台灣兒童感染科醫生顏俊宇在Facebook專頁《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》發文，指出最近遇到不少小孩，他們的症狀都有「高燒快7天，咳嗽有痰、鼻涕、鼻塞、喉嚨痛、眼睛紅癢，甚至有大量黃眼屎」，檢查得出的結果是腺病毒快篩呈陽性。

他解釋腺病毒快60種型別，具高度傳染性，常見為飛沫及接觸傳染，不同型別不同表現，常見呼吸道症狀、眼睛結膜炎或腸胃道症狀。

雖然「燒久姬」（指燒很多天）很可怕，但退燒後精神活動力還可以，大部份都是輕症，只有少部分有嚴重肺炎、中耳炎、出血性膀胱炎等併發症，故還是找醫生看診評估病情。

有抗體也會重複感染

顏俊宇又指出，得完腺病毒雖然會產生抗體，但不是終生免疫，還是會產生「重複感染」，而且一年四季都有可能得到。感染腺病毒的病程比較長，一般是7至14天，因為目前沒有特效藥可以醫治，還是以症狀支持療法為主。

酒精殺不死

至於預防方面，他表示因為腺病毒和腸病毒一樣沒有套膜，所以用酒精殺不死，還是要用漂白水（500ppm)環境消毒才有用。緊記常用洗手乳洗手，沒洗手前避免觸碰口眼鼻，以防病從口入！

他更指診所有不少小孩每個月都患感冒一次，叮囑校園生活很密集，很容易感染新病毒，所以爸媽切勿過度焦慮，讓孩子注意衛生便可減少感染機會。

什麼是腺病毒

據衞生署資料顯示，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒。因應不同的血清類型，病毒可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。腺病毒感染全年皆會發生。

病徵

不同血清類型的腺病毒可引致不同的病徵，例如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等呼吸道感染病徵；腹痛及腹瀉等腸道感染病徵；及眼睛發炎（俗稱紅眼症 ）。兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。

傳播途徑

腺病毒主要透過飛沫（如咳嗽或打噴嚏）、直接接觸患者的口鼻分泌物（例如與患者握手，或接觸受污染的物件表面），或進食受污染的食物或食水傳播；及可於學校及醫院等院舍內引致急性呼吸道及眼睛感染的爆發。

潛伏期

潛伏期一般為 2－14 天。

治理方法

此病症並無特別的抗病毒療法，患者一般依靠輔助性治療及補充水分。

預防方法

1. 保持良好的個人衞生

  • 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前、觸摸扶手或門把等公共設施後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。
  • 清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。
  • 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。
  • 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。
  • 避免與別人共用眼藥水、眼部化妝品和其他有可能接觸眼睛的用品。
  • 保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、不要吸煙和避免飲酒。

2. 保持良好的環境衞生

  • 定期清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（即把1 份 5.25% 漂白水與 99 份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。
  • 用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1 比 49 稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15 － 30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。
  • 保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

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責任編輯：王明芳

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