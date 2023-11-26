林憶蓮淡出樂壇多年突然現身　發文怒斥：這種行為實在不能容忍

▲ 樂壇天后林憶蓮。

樂壇天歌林憶蓮（Sandy）神隱多時，她近一次公開露面是在2020年在內地的MOMO直播。另外，是在2022年為契爺胡楓錄慶生祝賀短片。

至於林憶蓮的個人交平台亦有2年多沒更新，直至前日（11月24日）突然透過經理人團隊更新社交網，指有冒充林憶蓮的假帳號出現，寫道：

大家好，近日出現了一個假帳號「Sandy Lam 林憶蓮 Fans Chat」，多次冒充Sandy及其經紀團隊與各位互動，這種行為實在不能容忍。

再次強調，我們從不曾亦不會主動向任何帳號發送私人訊息或在公開留言中邀請大家加入LINE討論。

我們已經檢舉了這個假帳號，同時也感謝大家的幫助！

【姊弟情斷】林憶蓮恭碩良宣布分手 憶蓮：艱難且悲傷的選擇

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

經理人：過平淡簡單生活

現年57歲的林憶蓮在2020年宣布與年紀較她細11年的鼓手恭碩良早在2019年分手，而她上次推出新專輯《0》更加已是2018年，外間更形容該專輯是她的歌壇告別作。

不過，林憶蓮其實從來沒有表示封咪，但她當時憑《0》角逐台灣的第30屆金曲獎最佳國語女歌手獎，結果打敗大熱的蔡依林封后，可是林憶蓮沒有到場，由她的經理人陳鎮川代領，當時陳鎮川在台上稱：「林憶蓮現在除了做音樂，過著平淡簡單的生活，連我都很少看到她。」

最新影片推介：