教育津貼︱幼兒中心家長津貼 將增至$1000不設資產審查 即睇申請方法+發放方式

「幼兒中心家長津貼」（下稱「家長津貼」）資助家長繳付幼兒中心服務費用，以紓緩家長的經濟壓力，對象為正接受全日制資助幼兒服務幼童的家長。政府由明年4月起，「家長津貼」由每月最多600元提高至1,000元，適用於所有受政府資助的獨立幼兒中心及附設於幼稚園的幼兒中心，即刻睇睇如何申請！

申請資格

對象適用於現正接受全日制資助幼兒中心服務的家長，家長可經所屬全日制資助幼兒中心提交 ｢幼兒中心家長津貼｣ 申請，無需入息審查。

另以下人士無需再額外申請「家長津貼」，包括：

正領取綜援計劃下的照顧兒童津貼，幼兒中心月費已全數由綜援支付

已獲其他政府資助而無須支付幼兒中心月費的家長，例如已獲「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」全數月費減免

申請方法

如欲申請「家長津貼」，申請人需填妥夾附的同意書並經幼兒中心交回社署辦事處。按此查閱可供申請的「家長津貼｣的資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心名單。

發放方式

社署會將「家長津貼」金額直接發放到子女入託的幼兒中心，直接資助幼兒的每月月費，直至幼兒離開全日制資助幼兒服務中心為止。若幼兒期間轉至另一間資助幼兒服務中心，「家長津貼」會隨之轉至新幼兒中心並繼續發放。

惟若幼兒在同一個月內先後入託不同幼兒中心，該月的「家長津貼」只會發放到第一間幼兒中心，家長不會在新入託的幼兒中心一個月份的津貼。

責任編輯：王明芳