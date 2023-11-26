新聞女王丨思覺大叔以啟晴邨槍擊案為藍本？　陳楨怡角色似影射彭順前小三李悅彤

▲ 佘詩曼主演的TVB台慶劇《新聞女王》成網上熱話。

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》成熱話，上周劇情講「思覺大叔」聶志輝（李國麟飾）在屋內襲擊警員，而當女星女兒聶莎莎（陳楨怡飾）到現場勸父親自首，可是「思覺大叔」見到女兒後情緒更激動，更問女兒為何當「小三」。

此外，「思覺大叔」更持有氣槍，而新聞台一直播事件。最後Man姐（佘詩曼飾）從直播過程發現蛛絲馬跡，聯同在現場採訪的家妍（李施嬅飾）合力查出「思覺大叔」發狂原因，結果令事件完美落幕。而阿佘演繹Man姐主持直播的霸氣功架，更獲網民大量好評。

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「啟晴邨槍擊案」轟動一時

不過，另一令人討論，是「思覺大叔」情節似影射2014年轟動全港「啟晴邨槍擊案」。

事件在2014年5月31日發生，當時43歲的冷氣技工廖啟中被51歲鄰居李德仁三槍轟斃，警方到場後，疑兇與警員駁火，最終飛虎隊破門入屋前，李德仁吞槍自殺身亡。

警方事後在疑兇李德仁單位內撿獲相信是他用來殺人及自殺的黑星手槍及一支改裝的曲尺手槍，而李德仁的女兒為𡃁模出身的藝人李悅彤（Liddy）。

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李心潔丈夫彭順偷食

在2014年，Liddy被拍到與李心潔丈夫、著名導演彭順外遊親吻，Liddy由此被冠上「最強小三」之名。

事發後，彭順獲得李心潔原諒，夫婦更發表聯合聲明表會共同面對問題；而Liddy遭逢不幸，爸爸李德仁在啟晴邨吞槍自殺身亡，當她完成認屍手續後便銷聲匿跡。

翌年，Liddy認識澳門富商鮑偉業，二人在2018年結婚，同年10月誕下兒子專心相夫教子，不過後來曾為電視台拍節目及經營自家YouTube平台。

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