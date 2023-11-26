網絡熱話︱天降煙頭擊中6歲童 警全棟樓驗DNA無品男自首下場曝光

▲ 警方撿走涉事煙頭，並全棟樓進行抽血檢驗追查肇事者身份。（相片來源：《封面新聞》）

湖北十堰一住宅小區近日有煙頭從天而降，擊中一名6歲男童，燒穿男童棉衣並差點燒傷皮膚。為找出丟煙頭的「兇手」，當地民警對全樓人員進行血樣採集DNA，最終迫使丟煙頭男子向警察自首。

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據內媒《封面新聞》的報道，湖北一個住宅小區在本月初（9日）發生一宗高空擲物事件。十堰市城區的一住宅小區內，6歲男童放學後在樓下玩耍，有一個煙蒂從高空落下，恰好落到了男童的衣服上，棉衣被燒出個大窟窿，差點燒到了皮膚。男童家人事後欲尋找丟煙蒂的住戶不果，決定報案求助。

警方接報後到場撿走涉事煙頭，為追查肇事者身份，決定對該大廈於案發時，對所有在家的住戶追行抽血檢驗，共46個單位、共160人以比對煙頭上的DNA。正當警方完成所有樣本採集時，一名業主突然現身向警方自首，

是我扔的煙頭，不用化驗了……抽完煙後我就隨手從窗戶上扔下去了，我也沒有想到會發生這樣的事……。

報道指，在警員主持下，最終雙方願意和解，肇事楊男願意作出賠償，男童家人亦放棄追究法律責任。

事件引起網民熱議，有網民留言：「這個好，事先徵求意見，最後確定是誰，就讓誰承擔所有檢驗費用和浪費警力的處罰！」、「做得好！不自首查實後不但要負法律責任，還要負責全樓DNA取樣的費用。」、「警員工能這樣執法很好，對高空拋物，肇事者不出面承認的，就應該檢查DNA，揪出肇事者。」、「應該加大隱瞞和欺騙的懲罰力度」

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責任編輯：王明芳