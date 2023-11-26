  • 23°C
香港時間 : 20231126日 (週日) 17:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話︱天降煙頭擊中6歲童　警全棟樓驗DNA無品男自首下場曝光

兒童健康 13:42 2023/11/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下

警方撿走涉事煙頭，並全棟樓進行抽血檢驗追查肇事者身份。（相片來源：《封面新聞》）

湖北十堰一住宅小區近日有煙頭從天而降，擊中一名6歲男童，燒穿男童棉衣並差點燒傷皮膚。為找出丟煙頭的「兇手」，當地民警對全樓人員進行血樣採集DNA，最終迫使丟煙頭男子向警察自首。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
一人一花2023丨直擊旺角花墟買花救急 萬壽菊花苗最平15蚊盆

據內媒《封面新聞》的報道，湖北一個住宅小區在本月初（9日）發生一宗高空擲物事件。十堰市城區的一住宅小區內，6歲男童放學後在樓下玩耍，有一個煙蒂從高空落下，恰好落到了男童的衣服上，棉衣被燒出個大窟窿，差點燒到了皮膚。男童家人事後欲尋找丟煙蒂的住戶不果，決定報案求助。

警方接報後到場撿走涉事煙頭，為追查肇事者身份，決定對該大廈於案發時，對所有在家的住戶追行抽血檢驗，共46個單位、共160人以比對煙頭上的DNA。正當警方完成所有樣本採集時，一名業主突然現身向警方自首，

是我扔的煙頭，不用化驗了……抽完煙後我就隨手從窗戶上扔下去了，我也沒有想到會發生這樣的事……。

報道指，在警員主持下，最終雙方願意和解，肇事楊男願意作出賠償，男童家人亦放棄追究法律責任。

事件引起網民熱議，有網民留言：「這個好，事先徵求意見，最後確定是誰，就讓誰承擔所有檢驗費用和浪費警力的處罰！」、「做得好！不自首查實後不但要負法律責任，還要負責全樓DNA取樣的費用。」、「警員工能這樣執法很好，對高空拋物，肇事者不出面承認的，就應該檢查DNA，揪出肇事者。」、「應該加大隱瞞和欺騙的懲罰力度」

點擊圖片放大
+3
+2

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

【公屋上樓】獲派4人皇后山邨新公屋 港爸2大原因極後悔想調遷
11:47 2023/11/24
【公屋上樓】獲派4人皇后山邨新公屋 港爸2大原因極後悔想調遷
濫用公屋丨公屋戶水電用量不達標被房署邀約家訪 住戶呻：唔俾人環保？
16:58 2023/11/15
濫用公屋丨公屋戶水電用量不達標被房署邀約家訪 住戶呻：唔俾人環保？
網絡熱話丨迎親開門驚見姊妹團全是「前女友」 新郎嚇呆急道歉：我錯了
15:51 2023/11/14
網絡熱話丨迎親開門驚見姊妹團全是「前女友」 新郎嚇呆急道歉：我錯了

你可能感興趣

【公屋上樓】獲派4人皇后山邨新公屋 港爸2大原因極後悔想調遷
11:47 2023/11/24
【公屋上樓】獲派4人皇后山邨新公屋 港爸2大原因極後悔想調遷
濫用公屋丨公屋戶水電用量不達標被房署邀約家訪 住戶呻：唔俾人環保？
16:58 2023/11/15
濫用公屋丨公屋戶水電用量不達標被房署邀約家訪 住戶呻：唔俾人環保？
網絡熱話丨迎親開門驚見姊妹團全是「前女友」 新郎嚇呆急道歉：我錯了
15:51 2023/11/14
網絡熱話丨迎親開門驚見姊妹團全是「前女友」 新郎嚇呆急道歉：我錯了
兒童健康 家庭教育 網絡熱話 煙草產品 罪案 燒傷

最高瀏覽

牙周病︱刷牙後不宜立即嗽口？　牙醫總結5大錯誤刷牙習慣
牙周病︱刷牙後不宜立即嗽口？　牙醫總結5大錯誤刷牙習慣
啃老族丨女兒考碩士落榜在家啃老3年　父母無奈：每月問拎4000蚊生活費
啃老族丨女兒考碩士落榜在家啃老3年　父母無奈：每月問拎4000蚊生活費
王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮　高海寧廖子妤做姊妹見證幸福
王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮　高海寧廖子妤做姊妹見證幸福
急症室最長等候時間（11月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月26日 時間16:05）