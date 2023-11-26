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黃埔鼠患丨黃埔酒樓枱底驚見老鼠屍 目擊者：大過隻手掌

食用安全 13:23 2023/11/26

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黃埔有居民日前幫襯一間酒樓時，驚見一隻手板咁大的巨鼠陳屍枱底。

黃埔花園鼠患嚴重！有食客昨日在社交平台發帖，圖文並茂指有一隻巨大老鼠橫屍在黃埔花園一間酒樓的枱底下，嚇壞食客驚叫。他目擊酒樓經理善後整個過程，並表示，「老鼠大過隻手掌」，該區居民也留言呻，「全個黃埔都係老鼠」。

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有食客昨日(25日)在facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」中發帖，表示在黃埔一間酒樓看到一大隻死老鼠，嚇到客人們大叫，

呢度外面環境仲要相當衛生，但入面竟然有咁大隻死老鼠。

老鼠陳屍食堂

該名食客坦言，沒想到位置、環境及衛生都很好的高檔酒樓會有老鼠，「仲要死喺食堂」，他憶述當日的情況，指酒樓經理安排數名食客入坐時，突然之間有人大叫，

初初我以為係死曱甴，點知係大過隻手掌嘅死老鼠。

從他分享的相片中，看到該老鼠非常之大隻，四肢僵硬橫卧地毯上，該茶桌更放上「已留位」的膠牌，一名身穿黑色西裝的男職員將老鼠屍體檢走。 

發帖食客呼籲居民小心衛生，

嗰個位唔係路邊，黃埔花園內唔及紅磡污糟，佢屬於食肆入邊高層地帶，仲有咁大隻老鼠死喺食堂內…我哋唔敢再幫襯。

居民呻老鼠天堂

事件引起該區居民熱議，更分享「不速之客的經歷」，「有一次喺一間食潮汕嘢入邊諗住想坐落嚟食嘢，結果見到隻老鼠成隻貓咁大隻」、「我喺xx食食吓身邊有隻大強慢動作抓住我件衫！吓到即時大叫大嗌!」、「黃埔幾年前夜晚去地庫做野，周圍都係米奇係度行超市」、「不嬲全個紅磡黃埔都係老鼠，你唔係唔知嘛？？」、「老鼠天堂嚟」。另外有網民更鬼馬地表示，「貓咁大隻死老鼠，廚餘豐富碩鼠肥，可知富户在黄埔，你家乘是富豪稱。」、「飽到佢個死樣」。

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責任編輯：王明芳

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