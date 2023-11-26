COLLAR前成員丨So Ching玩IG與粉絲互動　蘇芷晴坦言對演戲有興趣

▲ So Ching透過IG與粉絲互動。

女團COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）於今年5月10日宣布退出COLLAR，重回跳舞導師的工作，繼續發揮其所長。

雖然So Ching退出娛圈，但仍不時在個人社交平台上載教舞或自己跳舞的影片，以讓關心她的粉絲可以了解其生活近況。

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在昨日（11月25日），So Ching在個人IG玩「你問我答」，當中有網民問So Ching對演戲有沒有興趣，她回覆稱也有興趣，更回憶指：「以前細個好鍾意睇完一套戲就响屋企趁無人時ff自己係其中一個鍾意既（嘅）角色講下對白做下戲咁」同時，亦有粉絲表示想在電視再見到So Ching，她建議可以睇youtube。

另外，有粉絲問阿Mo李啟言的近況，So Ching回答：「佢每日都好努力。」

So Ching在與粉絲在IG的Q&A

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