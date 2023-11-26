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香港小姐丨「十優港姐」麥明詩海景大宅趕文件　網民被一件東西吸引錯重點

娛樂 16:50 2023/11/26

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下

「十優港姐」麥明詩愛情事業兩得意。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）愛情事業兩得意，早前出席活動時承認與盛勁為拍拖，更自爆會與男友過白色聖誕，甜蜜到爆！

至於事業方面，在今年9月，綜合教育服務提供者傳承教育（8195）宣布委任麥明詩當非執行董事，Louisa除每年收取36萬元的董事袍金外，她旗下的「老麥工作坊」更與傳承教育訂立顧問協議，每年收100萬元。另外，麥明詩不時出席品牌活動及拍廣告，堪稱豬籠入水。

十優港姐丨麥明詩被媽媽出招催婚？　Louisa預告與男友過白色聖誕

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麥明詩在今日（1月26日）於個人社交平台上載自己在家中趕文件的照片，她表示因為稍後要在本周中抽出時間拍廣告，所以在假日也要在家中處理工作。另一位，同樣已轉行的高學歷港姐朱千雪也留言表示，自己也在開工，因為同樣要向公司請假去拍攝。

而網民另一重點，是覺得她所坐的座椅上，因為座椅是Ergonomic kneeling chair（人體工學跪坐椅），所以設計甚特別，故此不少網民問她坐這張座椅舒不舒服等，而麥明詩回答甚為推薦，叫有興趣網民可以上網找找。

另外，相片所見，她的工作枱十分整潔，沒有甚麼雜物，而且從大窗外望是開揚海景，不過有好心網民留言：「雖然風景好靚，但陽光下用電腦好傷眼，落窗簾比較好。」而麥明詩回答：「但係我又好想望景😥」另有網民幽默提出解決方法：「戴返副黑超就得啦」

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十優港姐投資有道

其實講到住屋，麥明詩與家人亦一向擅長投資「磚頭」，她在2019年以190.9萬購入「龍床盤」菁雋單位，早前以內部轉讓方式以200萬售予母親。

回復首置身份的麥明詩，在2021年3月與哥哥麥明山分別斥資分別斥資分別以810萬及868萬元購入長沙灣「四小龍」宇晴軒3座高層相連單位，果然是智慧與美貌並重。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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