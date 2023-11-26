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不離不棄｜六旬妻腦瘤爆裂變植物人　暖心丈夫每日探望耗盡積蓄給予最好照顧

醫健人物 16:39 2023/11/26

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69歲菊蓉婆婆與丈夫賀嘉結婚超過30年是別人眼中的模範夫婦。（相片來源：FB 創世基金會台中分院）

天有不測風雲，人有旦夕禍福，若有身邊的另一半默默照顧，相信是彌足珍貴。台灣一對結婚30年的夫婦，丈夫甘願餘生照顧20年前成為植物人妻子，更耗盡畢生積蓄為妻子安排入住合適的護養院，幾乎每天都會到療養院陪伴妻子，風雨不改提供最好的照顧，情比金堅讓人稱羨。

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綜合台灣傳媒及創世基金會報道，當地69歲菊蓉婆婆與丈夫賀嘉結婚超過30年是別人眼中的模範夫婦。2002年，菊婆婆因腦部血管瘤破裂變成植物人，行動不便的她無法與丈夫如從前四處遊玩。丈夫卻不離不棄，為了給菊婆婆最好照顧，自2002年起5年來幾乎用了一生積蓄為妻子申請入住台中一間院舍，終在2007年成功入住。

此後，他仍風雨天改每天都會來探望妻子，在她耳邊說話、幫她按摩等。就算是正值疫情高峰期，雖然無法親身探望，但其丈夫仍堅持打電話和視像通話，問候妻子的情況。菊婆婆入住的創世基金會台中分院院長陳韋龍接受傳媒訪問時表示，「每個植物人背後，都有一個辛苦的家庭」，故創世基金會每年在農曆新年前舉辦「寒士吃飽30」，送出超過1萬份過年禮包，在冬日送暖。

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責任編輯：王明芳

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