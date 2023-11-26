  • 23°C
香港時間 : 20231126日 (週日) 17:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開源】陳茂波：全球最低稅率或在2025至26年落實　香港提早做會「趕客」

政治 16:31 2023/11/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下

財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波早前透露，部分亞太經合組織國家正思考增加稅收來源，令本港商界擔心本港亦將跟隨。陳茂波今日接受電台訪問是明言，是否加稅言之尚早，將就《財政預算案》作公眾諮詢，會審時度勢，強調需時醞釀，要經社會討論。

陳茂波解釋，全球最低稅率可能在2025年至2026年落實，香港跟隨後將每年多150億稅收，如果提早做將會「趕客」，並不聰明。強調考慮稅制時要顧及國際稅收發展和本港競爭力。他指出，稅收會隨經濟狀況有所波動，最重要是在經濟周期內大致保持平衡，「不要自己嚇自己」，另一方面是要用得其所，指現階段最重要是投資未來，創造容量。

預告明年不容易 出口挑戰仍大

陳茂波預告，明年將是「不容易」的一年，經濟放緩，同時地緣政治風險高，將引起金融市場較大波動，投資上需更加小心，本港經濟會有增長，惟增速仍需評估，又指明年的出口挑戰仍大。至於本港的消費和投資均現正增長，陳茂波期望航班今年內可恢復至8成，到明年全面恢復。

續招商引資  惟效果未必即顯

港府大力招商引才。陳茂波在網誌說，正面效果陸續實現，包括英國藥業龍頭企業阿斯利康，正式在香港設立研發中心。而早前他在三藩市也趁機與兩家在矽谷分別從事醫藥器械，以及結合人工智能和生物科技的初創企業會面。兩家企業均對落戶香港深感興趣，包括積極考慮設立研發中心和區域總部，為加速拓展亞洲業務作部署。

「除了重點企業以外，投資推廣署今年首十個月也協助了超過330間內地或海外企業在本港開設和擴展業務，同比增長30%，這些企業預計會為香港創造超過3 700個就業機會。」

陳茂波在電台節目表示，當局會繼續大力招商引資，但形容效果未必即時顯現。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【財爺網誌】陳茂波：航空業復蘇勢頭良好　料機場每日客運量明年全面恢復
15:57 2023/08/20
【財爺網誌】陳茂波：航空業復蘇勢頭良好　料機場每日客運量明年全面恢復
【開源】財爺網誌惹加稅疑雲　丘應樺：毋須過份揣測
17:09 2023/11/21
【開源】財爺網誌惹加稅疑雲　丘應樺：毋須過份揣測
【財爺網誌】陳茂波：首三季經濟實際復蘇力度稍遜預期　全年增長預測範圍將低於年初估算
16:13 2023/11/05
【財爺網誌】陳茂波：首三季經濟實際復蘇力度稍遜預期　全年增長預測範圍將低於年初估算

你可能感興趣

【財爺網誌】陳茂波：航空業復蘇勢頭良好　料機場每日客運量明年全面恢復
15:57 2023/08/20
【財爺網誌】陳茂波：航空業復蘇勢頭良好　料機場每日客運量明年全面恢復
【開源】財爺網誌惹加稅疑雲　丘應樺：毋須過份揣測
17:09 2023/11/21
【開源】財爺網誌惹加稅疑雲　丘應樺：毋須過份揣測
【財爺網誌】陳茂波：首三季經濟實際復蘇力度稍遜預期　全年增長預測範圍將低於年初估算
16:13 2023/11/05
【財爺網誌】陳茂波：首三季經濟實際復蘇力度稍遜預期　全年增長預測範圍將低於年初估算
投資推廣署 亞太 就業 電台 三藩市 亞太經合組織 政治 陳茂波 香港 財政預算案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

牙周病︱刷牙後不宜立即嗽口？　牙醫總結5大錯誤刷牙習慣
牙周病︱刷牙後不宜立即嗽口？　牙醫總結5大錯誤刷牙習慣
啃老族丨女兒考碩士落榜在家啃老3年　父母無奈：每月問拎4000蚊生活費
啃老族丨女兒考碩士落榜在家啃老3年　父母無奈：每月問拎4000蚊生活費
王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮　高海寧廖子妤做姊妹見證幸福
王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮　高海寧廖子妤做姊妹見證幸福
急症室最長等候時間（11月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月26日 時間16:05）