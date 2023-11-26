【開源】陳茂波：是否加稅言之尚早　稅收隨經濟狀況波動「不要自己嚇自己」

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波早前透露，部分亞太經合組織國家正思考增加稅收來源，令本港商界擔心本港亦將跟隨。陳茂波今日接受電台訪問是明言，是否加稅言之尚早，將就《財政預算案》作公眾諮詢，會審時度勢，強調需時醞釀，要經社會討論。

陳茂波解釋，全球最低稅率可能在2025年至2026年落實，香港跟隨後將每年多150億稅收，如果提早做將會「趕客」，並不聰明。強調考慮稅制時要顧及國際稅收發展和本港競爭力。他指出，稅收會隨經濟狀況有所波動，最重要是在經濟周期內大致保持平衡，「不要自己嚇自己」，另一方面是要用得其所，指現階段最重要是投資未來，創造容量。

預告明年不容易 出口挑戰仍大

陳茂波預告，明年將是「不容易」的一年，經濟放緩，同時地緣政治風險高，將引起金融市場較大波動，投資上需更加小心，本港經濟會有增長，惟增速仍需評估，又指明年的出口挑戰仍大。至於本港的消費和投資均現正增長，陳茂波期望航班今年內可恢復至8成，到明年全面恢復。

續招商引資 惟效果未必即顯

港府大力招商引才。陳茂波在網誌說，正面效果陸續實現，包括英國藥業龍頭企業阿斯利康，正式在香港設立研發中心。而早前他在三藩市也趁機與兩家在矽谷分別從事醫藥器械，以及結合人工智能和生物科技的初創企業會面。兩家企業均對落戶香港深感興趣，包括積極考慮設立研發中心和區域總部，為加速拓展亞洲業務作部署。

「除了重點企業以外，投資推廣署今年首十個月也協助了超過330間內地或海外企業在本港開設和擴展業務，同比增長30%，這些企業預計會為香港創造超過3 700個就業機會。」

陳茂波在電台節目表示，當局會繼續大力招商引資，但形容效果未必即時顯現。

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責任編輯：趙居逸