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【交通意外】今年首三季715宗嚴重交通意外　長者死亡佔整體61% 

社會 16:50 2023/11/26

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今年首3季發生715宗致命和嚴重受傷的交通意外，較過去5年同期下跌近半。（曾耀輝攝）

交通意外一宗都嫌多，道路安全議會主席、警務處副處長周一鳴今日（26日）出席道路安全活動致辭時表示，今年首3季發生715宗致命和嚴重受傷的交通意外，較過去5年同期下跌近半，但長者仍是交通意外中最易受傷的一群，長者佔意外死亡人數61%。

周一鳴今早在「道路安全議會五十周年好心態嘉年華」開幕典禮發言指，今年首三季發生715宗致命和嚴重受傷的交通意外，比過去5年同期減少近半，但單在今年首三季，已有31名65歲或以上長者因交通意外而死亡，佔行人交通意外死亡人數61%。

他續指，道路安全議會將繼續跟社署及警察總區道路安全組，探訪長者地區中心及鄰舍中心，並聯同電台舉辦「長者道路安全運動」，向長者灌輸道路安全知識；警方亦會繼續透過宣傳教育，提高大眾的道路安全意識，灌輸正確使用行人過路設施的習慣，且就引致嚴重交通意外的違規者，持續大力執法。

他又說，運輸署已就駕駛執照申請人和持有人的體格證明要求，進行檢討及開展諮詢工作，期待可盡快將建議呈交立法會審議，並落實執行有關安排。

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責任編輯：梁薾心

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