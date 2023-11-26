【精神健康】社署：關注青少年心理健康　加強培訓社工處理複雜個案

▲ 社會福利署署長李佩詩。（資料圖片）

近月本港學童自殺個案有上升趨勢，社署署長李佩詩令日（26日）出席一個活動時指，政府十分關注青少年心理健康，已加強精神健康綜合社區中心的臨床心理學家人手，明年亦會加強社工培訓，讓他們有能力處理複雜個案。

目前全港24間精神健康綜合社區中心，為有需要的精神復元人士、懷疑有精神健康問題人士、其家人/照顧者及居住當區的居民，提供預防和危機管理支援服務。李佩詩指，已增加中心的臨床心理學家人手，明年亦會加強社工培訓，讓他們有能力處理複雜個案；又指政府未來2年，會在全港各區增加4間為精神復元人士照顧者而設的資源中心。

對於長者照顧者需要，李佩詩稱，政府會在月內推出一站式照顧者資訊網，並提供資源培訓物業管理公司人員，包括大廈看更、管理員等，讓他們能識別有特別需要的長者，即時向他們提供有關資訊。

她又提到，政府自9月起，已展開為期3年的「齊撐照顧者行動」，聯同各政府機構及社區團體舉辦活動；24小時照顧者支援熱線更會有社工即時提供資訊、情緒支援等服務。

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責任編輯：梁薾心