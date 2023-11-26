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【大學發展】港大成立「當代中國與世界研究中心」　探討全球經濟動盪等應對方案

社會 17:16 2023/11/26

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當代中國與世界研究中心創始主任李成。（港大圖片）

香港大學今日（26日）公布，成立跨學科智庫「當代中國與世界研究中心」（CCCW），專注中國和國際事務研究，並就全球面對的經濟動盪、環境惡化、技術變革和地緣政治挑戰等議題，探討治理和應對方案。

CCCW宗旨是在國際事務中發出引領時代的理性聲音，為促進彼此相互瞭解搭建橋樑，成為維護和平的建設性力量，初期重點關注5大領域，包括科技轉型、氣候變化和新能源、經濟和金融改革、政治精英和代際更換，以及地緣政治格局變化（重點關注中美關係）。

中心將打造專業跨學科、價值多元化的國際研究團隊，攜手港大學者、客座與博士後研究員、傑出訪問學者和全球青年中國學者項目參與者，透過發表論文、舉辦公共論壇、閉門圓桌會議和媒體評論等，促進跨學科國際學術交流協作，並提供完整、原創、高質及獨到的研究成果與大眾分享，共同應對當前一系列緊迫議題給全球治理帶來的挑戰。

CCCW創始主任由李成擔任，其擁普林斯頓大學政治系博士學位，是國際知名中美問題專家，具備豐富智庫工作經驗，不旦曾長期擔任美國布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心主任，目前亦兼任美中關係全國委員會理事、美國外交關係協會成員，並在多倫多大學和耶魯大學擔任非常駐研究員。

港大校長張翔指，香港具備國際大都會、文化交匯點和連接大灣區橋樑的多元優勢，地位獨特，是成立新全球智庫的理想落腳點，又指香港在國際間議事交流中不斷發揮影響力，至使其成為推動全球合作的關鍵力量，希望在港大促成有意義的跨學科國際交流協作，致力推動相關重要發展的進程。

CCCW下月15日（周五）將舉辦「新樞紐、新格局」國際研討會暨成立儀式，是中心啓動的首項大型活動。活動包括主題演講、深度對話和專題討論，並邀請香港、內地和世界各地的知名學者、外交官員和各界人士參與，詳情有待公佈。

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責任編輯：梁薾心

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