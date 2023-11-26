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【打擊走私】涉帶受管制乾魚翅過關　海關揭持無效文件拘35歲男

社會 17:20 2023/11/26

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海關偵破一宗航空旅客攜帶懷疑受管制乾魚翅案件。（政府新聞處）

香港海關繼11月23日在香港國際機場偵破一宗航空旅客攜帶懷疑受管制乾魚翅案件，11月24日再於機場偵破同類案件，檢獲逾450公斤乾魚翅，當中包括懷疑屬受管制瀕危物種的乾魚翅，估計市值約130萬元。

一名35歲男旅客11月24日從巴西經埃塞俄比亞飛抵本港。扺港後，他向海關人員申報該批受管制物品，並出示《瀕危野生動植物種國際貿易公約》文件的照片。漁農自然護理署人員其後證實，該文件是無效。漁護署人員在該名旅客的15箱寄艙行李內，發現部分乾魚翅屬《公約》附錄II列明的瀕危物種，並受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。

兩宗案件中，不法分子不但企圖行使偽造或無效文件，並故意將未受管制與受管制的乾魚翅混在一起，企圖魚目混珠，以逃避海關偵查。

政府已刊憲修訂《條例》，更多鯊魚物種將在今年12月15日起納入《條例》管制。海關與漁護署會繼續嚴厲執法打擊非法走私瀕危物種。海關提醒市民，切勿攜帶受管制物品，包括乾魚翅等的鯊魚製品進出香港。

根據《條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。

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記者：黃穎津

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