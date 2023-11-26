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新聞女王x通靈女神2丨梁思浩踩入《思家大戰》李思捷嘴藐藐　何依婷唔聲唔聲成清版功臣

娛樂 17:24 2023/11/26

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台慶劇《新聞女王》及《通靈之王2》的藝人參加《思家大戰》。

由李思捷主持的TVB節目《思家大戰》第三季今晚（11月26日）的嘉賓分別為龔慈恩率領的「新聞女王」隊，成員有「飛爺」鄧智堅、「主播曉薇」何依婷、「主播Ivan」何廣沛及「個案主角Yuki」陳若思；以及梁思浩率領的「通靈之王2」隊，成員有「奇門天后」張芯熏師傅、「符籙大師」簡信回師傅、「通靈女神」王嘉慧及陳懿德。

這晚《思家大戰》除是兩「王」之戰，亦是兩大名嘴主持李思捷及梁思浩的「口水戰」；為宣傳《通靈2》，思浩一而再、再而三在節目中硬銷，又常九唔搭八搞爛gag，令主持身份受到「威脅」的思捷一度「詐型」叫思浩Shut Up。

新聞女王丨思覺大叔以啟晴邨槍擊案為藍本？　陳楨怡角色似影射彭順前小三李悅彤

「通靈之王2」隊（左起）：王嘉慧、「奇門天后」張芯熏師傅、梁思浩、「符籙大師」簡信回師傅及陳懿德。

思捷「三字經」回應

首先思浩在硬銷新節目期間突然問思捷：「你幾時休息？」思捷反應極快接話謂：「你休息先啦，我唔會休息架！」之後思浩鍥而不捨繼續啄住思捷：「冇，我想（頂）替你幾集，（節目）唔使改名，都係《思家大戰》。」

思捷聞言即嘴藐藐以「三字經」回應，之後思浩對戰慈恩姐時，又冇啦啦拿對方角色名「方太」搞爛gag：「方太！你除咗煮餸叻、做戲叻、玩遊戲可以讓吓我」，思捷聞言即不耐煩表示：「撩喇（意思是夠鐘）」；之後思浩再無厘頭發表感恩宣言：「感謝《思家大戰》幫我哋宣傳」，終惹來思捷喊停：「Shut Up」。

「新聞女王」隊（左起）：陳若思、何依婷、龔慈恩、鄧智堅及何廣沛。

而這集其中一條問題：「新聞台報緊新聞，你第一時間會留意啲乜」，「新聞女王」隊突顯「新聞從業員」專業、成功清版，清版功臣則是看似零殺傷力的何依婷。

談到整晚表現，「通靈女神」遠遠不及「新聞女神」，依婷勝在唔聲唔聲嚇你一驚、若思勝在身手敏捷反應快，慈恩姐則勝在夠淡定，更成為全晚的「補中王」，與表現出色的鄧智堅拍住上做「頭腦擔當」成為致勝關鍵。

何依婷唔聲唔聲嚇你一驚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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