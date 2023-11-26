【區議會選舉】候選人政綱被指空泛　曾國衞︰選區擴大「一街一道一路燈」不合時宜

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞。（資料圖片）

新制下的區議會選舉，各方強調是「拼政綱」、「拼經驗」，惟有意見認為，部分直選候選人政綱空泛。政制及內地事務局局長曾國衞回應稱，「我不會稱為空泛，而是宏觀。」他指本次選區範圍擴大，以往談的「一街一道一路燈」已不合時宜。

政府曾指區議員不適宜討論全港性議題，不過，部分參選人政綱提到國民教育、維護國家安全。曾國衞今日在電視節目指，這些議題算是全港議題，亦可放諸地區討論，如區內學校如何加強相關教育等，認為不可以一刀切。他解釋，以前的有關說法是因為當時區議會過度政治化，「你看到很多說平反六四，甚至鼓吹港獨，這當然不可以！」

直選議席多寡與民主無直接關係

被問到直選議席大減，會否降低市民投票意慾。曾國衞認為，直選議席多寡，與民主沒有直接關係，民主有很多方法體現，包括諮詢等。他又對區議會選舉投票率感到樂觀，惟不會估算投票率，又指政府會繼續呼籲公務員投票，但不會要求投票後上報。

他又透露「鄰近邊境投票站」登記人數，暫時只收到約4,500人登記，佔總名額約一成，他認為未必反映實況，相信是選民有充裕時間回家投票。

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責任編輯：趙居逸