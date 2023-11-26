人情賀禮丨豪擺婚宴朋友付「吉利是」作人情 新娘嬲爆：又食又拎

▲ 台灣有新婚人妻在網上呻日前在陽明山豪擺婚宴，但朋友付「吉利是」作人情，她嬲爆：「又食又拎！」

【婚禮/人情公價】去婚宴付人情是常識吧！台灣有新婚人妻於網上發文表示，日前在台北陽明山辦完婚禮，當晚每1圍酒席超過3萬新台幣（逾7,500港元），豈料收到1位好友支付的「吉紅包」令她嬲爆，怒斥對方又食又拎，並說：「怎麼會有這樣不懂禮數的朋友」。

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該台灣新婚人妻，日前於Dcard討論區以「婚禮收到空的紅包袋」為題發文，抒發是次不快事件。她指近日在台北陽明山舉辦婚禮，當晚每1圍酒席超過3萬新台幣（逾7,500港元），由於地點很還，所以先諮詢朋友的意願，

要來的都是確定後填表才發帖的哦！也有直接說來不了的朋友我們是沒有收禮的！

本來大婚當日一切都很好，但唯獨因為朋友封的一個紅包令她一直耿耿於懷。她憶述婚禮途中，小管家跑來問她，有一位朋友在禮桌給了一個空的紅包，「準確說紅包的狀況是：空的+折一半」，小管家問她是否要回禮餅，

那時我在化妝沒有空看手機還想說是不是對方身上沒帶錢，是不是有改用匯款或禮物祝福的狀況，就直接回說給餅，結果婚禮後來對簿子時，發現紅包是薄的，直接肉眼可見的空紅包，真的是空的耶…。

吉紅包令人妻相當困擾，她上網查詢過空紅包是詛咒很不吉利，不明白朋友何解要這樣做，不想出席婚宴可以直接表示不參加，

如果不想來或有困難真的沒有強迫，表單也可以直接填不參加，但空紅包上也沒有祝福語只有寫自己的名字，真的很問號？

人妻強調辦婚宴不是為了賺錢，只是批評該朋友不懂禮數兼又食又拎，而且與這位「友人」是很熟的朋友，所以更會想該怎樣做才不傷感情，但心裡總覺得問出來等於也是傷感情，

我們婚禮完全不是以賺錢為目的，也跟前往的朋友們說心意就好，只是覺得自己身邊怎麼會有這樣不懂禮數的朋友……畢竟又拿餅又拿伴手禮，也吃了喜酒怎麼看都不是來祝福的不是嗎。

貼文掀起熱議，大批網民建議新婚人妻應直接問該朋友，說不定有什麼誤會，「直接問他吧，我爸之前去參加他們老闆兒子婚禮，包26000，結果因為紅包沒封口+倒插在口袋，到收禮人那只剩11000」、「之前在哥哥婚禮上充當收禮金小能手，也收過空的紅包，然後厚著臉皮去問那對夫婦（是長輩的朋友，不是平輩），他們才發現拿錯紅包，原本有包禮金的紅包放在家裡了，後來直接當場包」、「這就不是合理情況怎麼不直接詢問？私底下自己在那邊糾結老半天結果搞不好是誤會」、「覺得是忘記放錢進去耶！不然應該不會臉皮厚到紅包袋上還寫自己名字」。

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責任編輯：王明芳